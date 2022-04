3 Quotengeheimnisse

Auch «Law & Order: Special Victims Unit» war in der vergangenen Woche gefragt. Allerdings funktionierte die Serie «The Bold Type» überhaupt nicht.

Beim Frauensender sixx kann die Fernsehserie aus dem Hause Universal Television kaum gute Quoten ausrichten. Die Serie, die bereits vor vier Jahren ihre Premiere bei Amazon Prime Video feierte, erreichte am vergangenen Mittwoch lediglich 0,07 und 0,09 Millionen Zuschauer. Auf dem 20.15 Uhr-Slot erzielten die zwei Episoden bei den jungen Zuschauern nur 50.000 und 60.000 Menschen. In der Zielgruppe war die Produktion mit 0,7 und 0,9 Prozent natürlich ein Flop.Weil sich RTL die Europa-League-Rechte schnappte, musste sich Nitro mit alten Episoden der NBC-Serie beschäftigten. Die ersten zwei Folgen holten 0,39 und 0,46 Millionen Zuschauer, doch mit 0,07 und 0,10 Millionen Zusehern verbuchte man nur 1,0 und 1,3 Prozent. Die zwei weiteren Geschichten kamen auf 0,54 und 0,45 Millionen Zuschauer, wovon 0,15 und 0,11 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Folge: Leicht überdurchschnittliche Werte. Weil die Zuschauer noch nicht müde waren, wiederholte der Sender einfach zwei weiteren Folgen, die ebenfalls 0,42 und 0,43 Millionen Zuseher hatten. Bei den Umworbenen standen sogar 0,14 und 0,15 Millionen auf der Uhr, sodass die Marktanteile auf 5,1 und 7,7 Prozent explodierten.Derzeit wiederholt der Unterhaltungssender ProSieben am frühen Samstagvormittag die einst beliebte NBC-Serie. Derzeit werden die neuen Folgen gezeigt, die um 09.40 Uhr beginnen. Die Doppelfolge wollten sich aber nur 0,18 und 0,19 Millionen Zuschauer anschauen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte man 0,14 und 0,15 Millionen, sodass man auf mittelmäßige 8,9 und 9,7 Prozent Marktanteil kam.