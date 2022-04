Kein «Notting Hill»? Das Oster-Programm im Check

Quotenmeter.FM

Gleich vier Tage haben die meisten Deutschen über das Wochenende frei. Doch wahre TV-Perlen sind in diesem Jahr nicht im Programm zu finden.

Das Fernsehprogramm fühlt sich an Karfreitag wie ein gewöhnlicher fünfter Tag in der Woche an – fast. RTL startet den Sechsteiler «Der König von Palma» und VOX setzt auf «A World Beyond» mit George Clooney. Nach dem Osterfest soll es wieder mit «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» weiter gehen. Sat.1 setzt auf die Castingshow «The Voice Kids» und im Ersten gibt es «Praxis mit Meerblick».Höhepunkt der nicht-österlichen Unterhaltung ist der Samstagabend, der von allen Fernsehsendern praktisch ignoriert wird. Das ZDF setzt mit «Wilsberg» wieder auf einen lockeren Krimi, Das Erste schickt Kai Pflaume mit Bernhard Hoecker und Elton in «Wer weiß denn sowas XXL» auf Sendung. Bei RTL starten die Live-Shows von «Deutschland sucht den Superstar» und ProSieben setzt auf das Halbfinale von «The Masked Singer».Wo stecken denn die wahren Filmperlen an Ostern? Soll man an solchen Tagen wirklich zehn Stunden der neunten «Die Reimanns»-Staffel anschauen? Gibt es wirklich Menschen, die sich am Sonntag auf einen gesamten Tag «Mein Leben mit 300 kg» bei TLC freuen? Fabian Riedner und Veit-Luca Roth sind in diesem Jahr extrem enttäuscht, dass die wahren Filmperlen ausbleiben und dass es kaum Themennachmittage mit Julia Roberts oder Hugh Grant gibt.