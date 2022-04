Lionsgate dealt nun mit japanischem Rakuten

Kino-News

Die zwei Unternehmen werden nicht nur Lizenzen austauschen, sondern Rakuten wird auch zahlreiche Filme in den japanischen Markt holen.

Lionsgates lokalsprachiges Filmkonsortium GlobalGate Entertainment hat das japanische Unternehmen Rakuten in sein weltweites Team von Produktions- und Vertriebspartnern aufgenommen. "Wir werden die Adaptions- und Remake-Rechte an Titeln mit hohem globalem Wert und Bekanntheitsgrad erwerben und mit talentierten Kreativen in Japan zusammenarbeiten, um Inhalte von Weltklasse zu schaffen. Außerdem werden wir das Rakuten-Ökosystem nutzen, um die neu geschaffenen Inhalte auf der ganzen Welt zu verbreiten und sie mit so vielen Fans wie möglich zu teilen", so Ando Koji, Managing Executive Officer der Rakuten Group und Senior VP des Kommunikations- und Energieunternehmens. "Wir hoffen, dass dieser Produktionsprozess japanischen Künstlern die Möglichkeit gibt, weltweit tätig zu werden, und gleichzeitig einer Vielzahl von Künstlern und Kreativen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit bietet."Zu den anderen Konsortialpartnern von Globalgate gehören Lionsgate (USA/Großbritannien/Kanada), Televisa (Lateinamerika), TF1 (Frankreich), Nordisk (Skandinavien), Lotte (Korea), Tobis (Deutschland), Rai (Italien), TME (Türkei), Belga Films (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Paris Filmes (Brasilien), CineColombia/Dynamo (Kolumbien), Falcon (Indonesien) und Viva Communications (Philippinen).Das vor 25 Jahren gegründete und an der Tokioter Börse notierte Unternehmen Rakuten hat sich vom E-Commerce zu einem der größten digitalen Unterhaltungskonzerne in Japan entwickelt. Das Unternehmen ist in den Bereichen Mobile, Fintech, digitale Inhalte, Kommunikation, Leben und Freizeit, Sport und Kultur tätig und verfügt über ein bedeutendes Streaming-Geschäft in Japan und Europa."Rakuten wird Inhalte produzieren, die auf den Adaptionen und Neuauflagen von Globalgates kuratiertem geistigen Eigentum basieren. Dies ermöglicht umfangreiche Marketing-, Werbe- und Monetarisierungsmöglichkeiten, einschließlich Werbesponsoring und E-Commerce-Merchandising", sagte William Pfeiffer, Executive Chairman und Mitbegründer von Globalgate.