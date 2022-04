Das ZDF sucht nach UFOs  findet aber kaum Zuschauer

Quotennews

Unterdessen wollten die deutschen Fußball-Frauen ein WM-Ticket lösen und Bülent Ceylan Kindern das Musizieren beibringen.

Bevor die Bayern in der Allianz Arena das Heimspiel gegen Villarreal verloren haben, wollten die Damen der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft ganz entspannt in die Partie mit Serbien gehen. Mit 21 Punkten insgesamt und sechs Punkten Vorsprung auf Serbien läuft die Qualifikation zum FIFA Women’s World Cup 2023 hervorragend – aber das besagte Spiel hat man dann dennoch verloren. Das ZDF startete seine Übertragung aus dem serbischen Stara Pazova und sicherte sich 1,21 Millionen Zuschauer.Der Marktanteil des Spiels aus der Qualifikationsgruppe H sicherte einen Marktanteil von mittelmäßigen 12,3 Prozent. 0,07 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre verfolgten das von Norbert Galeske kommentierte Spiel. 4,1 Prozent Marktanteil wurden für die Qualifikation der Weltmeisterschaft erzielt, die im kommenden Sommer in Australien und Neuseeland ausgetragen wird.Stephan Arapvoic und Caroline Reiher präsentieren um 20.15 Uhr. Die Dokumentation, die unter anderem Professor für Raumfahrttechnik der Uni Würzburg, Hakan Kayal, vorstellte, wollten sich 2,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Das Format kam auf schlechte 8,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,31 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 5,7 Prozent.Noch im letzten Sommer absolvierte Bülent Ceylan ein Praktikum bei der Feuerwehrschule im ProSieben-Programm, nun startet die vierteilige Reiheim ZDF . Um 22.15 Uhr schalteten 1,65 Millionen Zuschauer ein, bei denen der Comedian und Familienvater 50 benachteiligte Schüler half, ein Instrument zu erlernen oder in einem Chor zu singen. Das Werk verbuchte nur 9,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sicherte man sich 0,27 Millionen sowie leicht überdurchschnittliche 6,4 Prozent Marktanteil.