Führungswechsel an der Spitze von ZDF Studios

Köpfe

Markus Schäfer wird Sprecher der Geschäftsführung und folgt damit auf Fred Burcksen, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Nach der Umbenennung von ZDF Enterprise in ZDF Studios, die seit diesem Monat wirksam ist, stellt sich das Unternehmen auch an der Spitze neu auf. Zum 1. Juli übernimmt Markus Schäfer die Position des Sprechers der Geschäftsführung der ZDF Studios GmbH. Er folgt auf Fred Burcksen, der nach mehr als 26 Jahren das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Gemeinsam mit Co-Geschäftsführerin Karoline Meichsner-Sertl wird Schäfer künftig die Geschicke der ZDF Studios leiten.„Mit Markus Schäfer übernimmt ein versierter Medienmanager die Leitung der ZDF Studios-Gruppe. Mit seinen Branchenkenntnissen und seiner strategischen Kompetenz wird er die digitale Weiterentwicklung des Unternehmensverbunds weiter vorantreiben“, kommentierte ZDF-Intendant Norbert Himmler die Ernennung Schäfers und fügte an Burcksen gerichtet hinzu: „Fred Burcksen danke ich für seine großen Verdienste für ZDF Studios und sein außerordentliches Engagement für das Unternehmen. Er übergibt eine sehr gut aufgestellte Firmengruppe an seinen Nachfolger.“ Fred Burcksen sagt über den anstehenden Wechsel: „Ich habe die ZDF Studios-Gruppe über eine lange Zeit mitentwickeln und gestalten dürfen. Das war stets eine gleichermaßen faszinierende wie herausfordernde Rolle. Jetzt freue ich mich, ein gut bestelltes Haus zu hinterlassen und den Stab an einen ausgewiesenen Branchenkenner übergeben zu dürfen.“„Als international tätiges und etabliertes Medien-Powerhouse verfügt ZDF Studios über einen exzellenten Ruf und eine hohe kreative Dynamik“, erläutert Schäfer. „Dabei sind Kontinuität, Zusammenarbeit und nachhaltige Innovation von zentraler Bedeutung. Ich freue mich sehr darauf, mit dem gesamten Team ein weiteres Kapitel in der fast 30-jährigen Geschichte von ZDF Studios aufzuschlagen.“ Schäfer ist promovierter Physiker und war seit 2004 bei der Münchner Produktionsfirma All3Media Deutschland in verschiedenen Führungspositionen tätig. 2010 wurde er zum Chief Financial Officer und 2014 zum Chief Executive Officer berufen. Darüber hinaus ist er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutscher Produzenten – Film- und Fernsehen e.V.