Primetime-Check

Konnte «Liebe im Sinn» bei Sat.1 überzeugen? Wie lief es für die Revanche zwischen «Jauch gegen Sigl»? Was hatte das öffentlich-rechtliche Fernsehen dagegen zu bieten?

Das Erste strahlte am Montagabendaus und erreichte damit 2,59 Millionen Zuschauer, davon 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Naturdoku fuhr Marktanteile von ausbaufähigen 9,2 und guten 8,0 Prozent ein. Fürundinteressierten sich anschließend 2,65 und 2,83 Millionen, die Marktanteile auf dem Gesamtmarkt stiegen auf 9,9 und 13,7 Prozent. Bei den Jüngeren fuhr die blaue Eins 7,8 und 10,9 Prozent ein. Das ZDF setzte auf. Der Spielfilm generierte eine Reichweite von 5,11 Millionen und Sehbeteiligungen von 18,3 Prozent bei allen und 5,3 Prozent bei den Jüngeren. Die Programmeundbrachten es danach noch auf 3,79 und 1,64 Millionen Seher sowie Marktanteile von 14,8 und 10,0 Prozent bei allen. Bei den Jüngeren wurden 6,5 und 5,3 Prozent ausgewiesen.ProSieben präsentierte neue Ausgaben vonund, die 0,79 und 0,77 Millionen Zuschauer sehen wollten. Mit Marktanteilen von 2,8 und 2,9 Prozent bewegte sich der Unterföhringer Sender einmal mehr im unterdurchschnittlichen Bereich. So auch in der klassischen Zielgruppe, wo mit jeweils 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen nur 6,6 und 6,5 Prozent Marktanteil drin war. Sat.1 hatteund starte «Das Heiratsexperiment», das zum Auftakt nur 0,67 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Die Marktanteile fielen auch beim Bällchsender mager aus und landeten bei 2,5 und 5,4 Prozent. Besser lief es für Kabel Eins, das die Filmeundzeigte. Die erste Komödie schalteten 1,12 Millionen ein, was einem Marktanteil von 4,2 Prozent entsprach. Mit 0,54 Millionen Umworbenen holte Kabel Eins sagenhafte 8,3 Prozent. Quotentechnisch noch besser lief es für die Fortsetzung, für die 0,79 Millionen wach blieben. Die Einschaltquoten steigerten sich auf 5,6 und 8,9 Prozent.Bei RTL stand die Revanche-Ausgabe vonauf dem Programm, die 2,62 Millionen verfolgten. Den-Einschub sahen noch 2,25 Millionen. Die Marktanteile der beiden Programm lagen bei 10,6 und 10,2 Prozent bei allen und 9,4 und 9,3 Prozent bei den werberelevanten Sehern.sorgte für 2,04 Millionen VOX-Zuschauer und einen Zielgruppenwert von starken 15,3 Prozent. RTLZWEI setzte auf eine-Doppelfolge, die sich 0,79 und 0,89 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Die Marktanteile in der Zielgruppe bewegten sich bei guten 5,8 und 6,3 Prozent.verbesserte sich im Anschluss leicht auf 0,44 Millionen Reality-Fans und 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.