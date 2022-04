DAZN sucht neue Kommentatoren

Vermischtes

Mit der Aktion „DAZN & Indeed Draft“ möchte der Sportstreamer Talente entdecken und sich dadurch diverser aufstellen.

Die Streamingplattform DAZN und das Jobbörse-Portal Indeed haben die gemeinsame Aktion „DAZN & Indeed Draft“ gestartet, womit der Sportstreamer neue Kommentatoren für sich gewinnen will. Gesucht werden sprach- und sportbegeisterte Talente, die sich bis zum 1. Mai bewerben können, um dann von der Jury bestehend aus Laura Wontorra, Jan Platte, Julia Simic und Michael Bracher ausgewählt werden. Dabei handelt es sich um die Sportarten Fußball, American Football, Basketball, Handball oder Kampfsportarten.Um die geeignete Person zu finden, haben DAZN und Indeed gemeinsam „einen ausgewogenen und inklusiven Bewerbungsprozess“ entwickelt, um die Einstiegsbarrieren zu senken und unterschiedlichsten Talenten, unabhängig von Geschlecht, kulturellem Hintergrund oder anderen Diversitätsmerkmalen eine faire Chance zu bieten, wie es in einer Mitteilung heißt. Im Fokus der Jury stehen vor allem Eigenschaften wie Sportwissen, -leidenschaft und eine authentische Stimme. Im ersten Schritt reicht zur Bewerbung die Teilnahme an einem Sportwissenstest und eine Audioprobe eines eigenen Sportkommentars, wobei sich die Bewerber die Sportart selbst aussuchen dürfen.„Wir verfolgen bei DAZN die Vision, dass Frauen- und Männersport gleichwertig gesehen und behandelt werden soll. Es ist uns klar, dass es bei uns und im Sportbusiness großen Nachholbedarf hinsichtlich Diversität gibt. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Indeed und unserem 'Draft' für neue Kommentator:innen-Talente Türen öffnen, die Einstiegshürden so niedrig wie möglich halten und die Sportbranche von morgen verändern", erklärt Michael Bracher, SVP Production & Editorial, DAZN DACH.Die Bewerbungsphase wird dann damit abgerundet, dass den Talenten, die sich am Ende durchsetzen konnten, DAZN-Kommentator Jan Platte als Mentor an die Seite gestellt und in zahlreichen Trainingsstunden auf das erste Live-Spiel vorbereitet werden. Während der„DAZN & Indeed Draft“-Aktion soll zudem eine dreiteilige Doku-Serie entstehen, um auf die Gründe für die geringe Diversität im Sportjournalismus einzugehen. Dabei wird der Bewerbungsprozess begleitet und Akteure, Experten sowie Wissenschaftler sollen zu Wort kommen.„Ich will unbedingt in der Zukunft auch mit einer Kommentatorin am Mikrofon gemeinsam Sportmomente auf DAZN begleiten. Mit dem Kommentator:innen-Draft bieten DAZN und Indeed ein spannendes Projekt, das weibliche Talente ermutigt, in der Sportbranche Fuß zu fassen. Also bewerbt euch jetzt, euer Kommentar zählt!", so Julia Simic, ehemalige Fußballnationalspielerin und DAZN-Expertin. „Wir begeben uns mit diesem Projekt gemeinsam mit DAZN auf eine Reise mit offenem Ausgang. Wir hoffen sehr, dass wir diversen Talenten eine Chance geben können, ihren Traum von einer Kommentator:innen-Karriere zu realisieren", erläutert Frank Hensgens, Geschäftsführer Indeed Deutschland.