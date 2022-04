Programmänderung am Dienstag: Sat.1 und ProSieben sprechen mit Ukraine-Botschafter Melnyk

TV-News

In der 30-minütigen Sondersendung werden Linda Zervakis und Claudio von Brauchitsch außerdem Reporter Steffen Schwarzkopf zu Gast haben.

Am morgigen Dienstag, 12. April, ist aller Vorrausicht nach der 48. Kriegstag in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar. Nun haben die beiden Privatsender ProSieben und Sat.1 eine weitere Sondersendung rund um den Konflikt angekündigt, die morgen um 20:15 Uhr auf beiden Sendern parallel ausgestrahlt werden soll. Es wird das erstesein seit über drei Wochen. Zuletzt nahmen beide TV-Station am 21. März eine gemeinsame Sondersendung ins Programm auf.Diesmal werden die beiden Moderatorinnen Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch in der 30-minütgen Live-Sendung mit Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, und Reporter Steffen Schwarzkopf sprechen.Die nachfolgenden Programme von «Lucky Stars – Alles auf die Fünf!» (ProSieben) und «Clarice Starling – Das Erwachen der Lämmer» (Sat.1) verschieben sich um eine halbe Stunde.