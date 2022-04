VOX-Löwen steigern tolles Ergebnis

Quotennews

«Jauch gegen Sigl» blieb im einstelligen Quoten-Bereich hängen.

In der vergangenen Woche startet die neue-Runde bei VOX , was in Köln für allen Grund zur Freude sorgte, denn der Auftakt lockte 2,20 Millionen Zuschauer zum Sender mit der roten Kugel. Damit zog man zwar gegen den großen Bruder RTL und das Quiz-Formatden Kürzeren, dort schalteten nämlich 2,85 Millionen ein, doch in der werberelevanten Zielgruppe war VOX klar vorne. Die Gründershow holte mit 0,94 Millionen 14- bis 49-Jährigen eine Einschaltquote von 14,9 Prozent, RTL musste sich mit 0,58 Millionen und 9,8 Prozent begnügen.In dieser Woche ergab sich ein ähnliches Bild, denn beide Kölner Sender schickten erneut die gleichen Akteure ins Rennen. Bei RTL gab eszu sehen, wobei Jauch diesmal mit der Unterstützung von Wigald Boning, Sophia Thomalla, Torsten Sträter und Patricia Kelly antrat. Die von Oliver Pocher moderierte Show überzeugte diesmal 2,62 Millionen Zuschauer, wovon 0,56 Millionen aus der jungen Zielgruppe stammte. Die Marktanteile gingen entsprechend etwas zurück und lagen bei guten 10,6 Prozent bei allen und mäßigen 9,4 Prozent bei den Werberelevanten. «Die Höhle der Löwen» steigerte die Quote im Vergleich zur Vorwoche nochmal. Insgesamt schauten zwar „nur“ noch 2,04 Millionen Zuschauer vorbei, der Gesamtmarktanteil betrug aber immer noch grandiose 7,9 Prozent. Mit 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren diesmal sogar 15,3 Prozent Sehbeteiligung möglich.Während RTL das Programm um 22:15 Uhr für die Nachrichten-Sendungunterbrach, folgte bei VOX um 22:55 Uhr eine alte Ausgabe von, die noch 0,88 Millionen sehen wollten. Bei den Umworbenen schrumpfte die Einschaltquote auf weiterhin gute 9,2 Prozent. Die RTL-Nachrichten verfolgten 2,25 Millionen Interessierte, die Marktanteile bewegten sich bei 10,2 respektive 9,3 Prozent.