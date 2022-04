Auch 2022: ProSieben plant «Free ESC»

TV-News

Die vor zwei Jahren als ESC-Ersatz ins Leben gerufene Veranstaltung soll einem Medienbericht zufolge auch in diesem Jahr stattfinden. Wann ist noch nicht sicher.

Der Privatsender ProSieben plant weiterhin mit der Ausstrahlung der ESC-Alternative, der vor zwei Jahren von Stefan Raab ins Leben gerufen wurde, nachdem feststand, dass derpandemiebedingt abgesagt werden musste. Wie das Portal ‚TV Wunschliste‘ berichtet, wird der «Free ESC» wie angekündigt auch in diesem Jahr stattfinden. „Wann der «#FreeESC 2022» stattfindet, wird ProSieben wie immer rechtzeitig bekanntgeben“, lässt sich ein ProSieben-Sprecher in dem Bericht zitieren.Ein genauer Termin steht damit also noch nicht fest, es dürfte jedoch zu erwarten sein, dass ProSieben seine Veranstaltung erneut rund um das Musikfestival veranstaltet, das in diesem Jahr in Turin am 14. Mai stattfindet. Im ersten Pandemiejahr übernahm die rote Sieben gleich direkt das ursprüngliche Datum des ESC, während man im vergangenen Jahr eine Woche nach der Live-Show auf Sendung ging.Ob die Quoten in diesem Jahr erneut so gut werden, wie vor zwei Jahren als 2,57 Millionen Zuschauer einschalteten, um Helge Schneider als Überraschungs-Act für Deutschland zu sehen, ist fraglich. Damals schwang sich der «Free ESC» zu starken 19,2 Prozent in der Zielgruppe auf. Vor einem Jahr, als der ESC wieder regulär in Rotterdam über die Bühne ging, und ProSieben am 15. Mai sendete, sank die Einschaltquote auf 11,8 Prozent, die Reichweite fiel auf 1,38 Millionen.