Free-TV-Premiere schiebt RTL vor das restliche Filmprogramm

Quotennews

Dahinter lieferten sich ProSieben und Sat.1 ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während RTLZWEI nahezu leer ausging.



An den vergangenen Sonntagabend hatte RTL meist zu kämpfen gehabt und wurde nicht selten von den restlichen privaten Sendern überholt. Mit der Free-TV-Premiere des Fantasyfilms «Die fantastische Reise des Dr. Dolittle» ► kam man nun erstmals seit Wochen zumindest in die Nähe des Senderschnitts. Mit 2,48 Millionen Fernsehenden hatte der Sender die Nase vorne und räumte solide 8,2 Prozent ab. Die 0,79 Millionen Umworbenen landeten mit passablen 10,5 Prozent im zweistelligen Bereich. Es folgtevor 1,09 Millionen Zuschauern mit annehmbaren 6,7 Prozent Marktanteil. Die 0,37 Millionen Jüngeren beendeten den Abend mit einer akzeptablen Quote von 9,1.Auch ProSieben war mit dem Actionfilm «X-Men: Dark Phoenix» ► erfolgreich und bewegte 1,32 Millionen Interessenten zum Einschalten. Somit wurde eine gute Sehbeteiligung von 4,5 Prozent ermittelt. Die 0,70 Millionen Weberelevanten schafften es mit 9,7 Prozent knapp über den Senderschnitt. Es folgte der Horrorfilm, der sich mit 0,60 Millionen Zuschauern auf hohe 4,8 Prozent steigerte. Die 0,29 Millionen1 4- bis 49-Jährigen landeten mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent genau im Senderschnitt.Das Ergebnis der Komödiein Sat.1 konnte sich mit 1,40 Millionen Filmfans ebenfalls sehen lassen. Hier wurde ein passables Resultat von 4,8 Prozent gemessen. Die 0,59 Millionen Jüngeren sicherten sich gute 8,3 Prozent Marktanteil. Nur RTLZWEI ging gegenüber der Konkurrenz regelreicht unter. Die Romanzekam lediglich auf 0,44 Millionen Fernsehende, was sich in einem niedrigen Marktanteil von 1,5 Prozent widerspiegelte. Ähnlich schwach sah es bei den 0,22 Millionen Umworbenen mit mageren 2,9 Prozent Marktanteil aus.