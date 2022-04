Netflix testet neues Like-Feature

Vermischtes

Der Streamingdienst hat sich eine neue Funktion ausgedacht.

Ist es gute PR-Arbeit oder ein sinnvoller Schritt, um die Film- und Serienauswahl individuell zu verbessern? Der Streamingdienst Netflix experimentiert derzeit mit einem zweiten Daumen nach oben, damit man besonders gute Inhalte bewerten kann. Laut Netflix gibt die neue Funktion dem Streaminganbieter wertvolle Hinweise auf die Vorlieben der Nutzer, die es ihm ermöglichen, die Empfehlungen für Inhalte weiter zu verfeinern. Wie das Unternehmen mitteilt, ist es ein glücklicher Zufall, dass der Name an das Gütesiegel "Zwei Daumen hoch" des berühmten Filmkritikerduos Gene Siskel und Roger Ebert angelehnt ist.Es handelt sich um die größte Änderung der Netflix-Bewertungen seit fünf Jahren, als der Streaming-Anbieter das Fünf-Sterne-Bewertungssystem zugunsten des Daumen-hoch/daumen-runter-Paradigmas abschaffte, weil er der Meinung war, dass die binären Optionen eine verlässlichere Datengrundlage für seine Empfehlungen darstellen. Die neue "Zwei-Daumen-hoch"-Option wird neben den Daumen-hoch- und Daumen-runter-Buttons auf allen Plattformen erscheinen, einschließlich vernetzter Fernsehgeräte, im Web und auf Android- und iOS-Mobilgeräten, und im Laufe der Woche weltweit eingeführt werden."Wir haben von unseren Mitgliedern gehört, dass es einen Unterschied gibt zwischen etwas, das sie mögen – und etwas, das sie wirklich lieben", sagte Christine Doig-Cardet, Direktorin für Produktinnovation bei Netflix . "Wir geben ihnen mehr Kontrolle und Einfluss darauf, was ihnen gezeigt wird.“Ein einzelner "Daumen hoch" lässt Netflix immer noch wissen, was den Abonnenten gefallen hat, aber zwei "Daumen hoch" sind ein stärkeres Signal, das in den Algorithmus für Inhaltsempfehlungen einfließt. Wenn man zum Beispiel «Bridgerton» mit zwei Daumen nach oben bewerten, sieht man vielleicht noch mehr Serien oder Filme mit den Darstellern der Serie oder andere Titel von Shonda Rhimes' Shondaland.