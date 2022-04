MSNBC-Moderatorin Maddow tritt kürzer

US-Fernsehen

Rachel Maddows Sendung bei dem Nachrichtensender ist gefragt, dennoch wird es zu Änderungen kommen.

Ab Mai wird Rachel Maddow ihre Aufgaben bei MSNBC reduzieren und nur noch einmal pro Woche eine Sendung moderieren – montags, wie sie den Zuschauern am gestrigen Abend mitteilte. Sie ändert ihren Zeitplan, nachdem sie einen neuen Vertrag mit NBCUniversal unterzeichnet hat, der ihr die Kontrolle über eine breitere Palette von Projekten, darunter Podcasts und Filme, gibt."Ich habe immer noch all diese anderen Eisen im Feuer, all diese anderen Dinge, an denen ich arbeite und die ich verwirklichen möchte, keines davon ist schnell, alle brauchen viel Zeit, und ich arbeite immer noch an allen", sagte Maddow in ihrer MSNBC-Sendung am Montagabend. Sie sprach nach einer mehrwöchigen Pause, in der sie sich mit einigen dieser neuen Initiativen befasst hatte.Die Rivalen von MSNBC standen schon vor ähnlichen Hindernissen. Fox News hat es geschafft, mit einem Wechsel der Moderatoren neue Zuschauer für seine 19-Uhr-Sendung zu gewinnen, nachdem die Moderatorin Martha MacCallum auf eine frühere Sendezeit verlegt wurde. Jetzt gewinnt der Meinungsmoderator Jesse Watters mehr Zuschauer um 19 Uhr, wo er sich dauerhaft niedergelassen hat.