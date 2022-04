«Ironheart»: Ryan Coogler wird Produzent

US-Fernsehen

Das Projekt der Marvel-Studios schreitet voran. Auch zwei Regisseure wurden vorgestellt.

Sam Bailey («Dear White People») und Angela Barnes («Blindspotting») werden sich die Regiearbeit für die Disney+-Serieteilen, die von Proximity, der von «Black Panther»-Filmemacher Ryan Coogler mitgegründeten Produktionsfirma, produziert wird. Die Serie folgt Riri Williams (Dominique Thorne), die eine Rüstung erfindet, die Tony Starks Iron-Man-Anzug ähnelt. Viel mehr ist über die Handlung der Serie nicht bekannt, aber Thorne wird zuerst als Williams in «Black Panther: Wakanda Forever» zu sehen sein, der im November erscheinen soll.Neben Williams werden Anthony Ramos («In the Heights») und Lyric Ross («This Is Us») in der Serie zu sehen sein, die von Chefautorin Chinaka Hodge («Snowpiercer») entwickelt wurde. «Ironheart» ist Teil des exklusiven TV-Gesamtvertrags von Proximity mit der Walt Disney Company, der im Februar 2021 bekannt gegeben wurde.Die Proximity-Mitbegründer Ryan Coogler, Zinzi Coogler und Sev Ohanian fungieren als ausführende Produzenten der Serie, neben Hodge und Kevin Feige von Marvel Studios, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum und Zoie Nagelhout. Proximity wurde zusammen mit Ludwig Göransson, Archie Davis und Peter Nicks gegründet, um Filme, TV-Serien, Soundtracks und Podcasts zu produzieren, die unterrepräsentierte Themen und Geschichten in den Mittelpunkt stellen.