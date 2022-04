Noch mehr Larry David

US-Fernsehen

HBO hat «Curb Your Enthusiasm» für eine zwölfte Staffel verlängert. Hierzulande ist die Serie unter dem Titel «Lass es, Larry!» bekannt.

Der Schauspieler und Komiker Larry David bestätigte, dass seine Seriefür eine zwölfte Staffel verlängert wird. David verkündete die Neuigkeit bei einer Emmys-Veranstaltung im Rahmen der DGA presented by HBO Max . Die Veranstaltung umfasste eine Vorführung der Episode "The Watermelon" aus Staffel elf sowie eine Live-Podiumsdiskussion, die von Rich Eisen moderiert wurde und an der David, der ausführende Produzent Jeff Schaffer, Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines und Richard Lewis teilnahmen.Eisen schrieb auf Twitter: "Ich hatte die Ehre, heute Abend hier in L.A. ein [Emmys]-Panel für «Curb Your Enthusiasm» mit den meisten der Darsteller zu moderieren und Larry David die entscheidende Frage zu stellen: Wird es eine weitere Staffel von «Curb» geben? Er sagte ja."Die Nachricht ist besonders aufregend, weil die Rückkehr von «Lass es, Larry!» (so der deutsche Titel) nie eine sichere Sache ist. Mit elf Staffeln, die sich über 21 Jahre erstrecken, läuft die Serie nur, wenn David sich inspiriert fühlt, mehr davon zu schreiben. (Zwischen 2011 und 2017 legte die Serie eine längere Pause ein.)