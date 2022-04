Die Samstags-Film-Krone geht an...?

Quotennews

Spielfilme zum Samstagabend haben gewisse Tradition, gestern sicherte sich ein Sender mit seinem Film den klaren Tagessieg.

Beginnend mit der schlechtesten Leistung, präsentierten sieDer Spielfilm «Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf» ► lief vor nur 0,77 Millionen Zuschauern bei VOX , damit gelang es also dem Sender nur 2,8 Prozent des Marktes zu blockieren. Auch in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lagen «Die Schlümpfe» mit 0,33 Millionen Zuschauern auf letzter Position im 20:15 Uhr-Vergleich. Wobei hier der Marktanteil mit 5,1 Prozent vollkommen in Ordnung geht. Im Anschluss an die Primetime wiederholte VOX. Der Klassiker sicherte sich noch 0,62 Millionen Zuschauer und 0,26 Millionen Umworbene. Die Marktanteile ergaben sich damit bei 3,0 und 5,2 Prozent.Doch RTLZWEI präsentierte sich auch nur minimal besser.holte zur Primetime 0,78 Millionen Zuschauer, wodurch auch der Marktanteil von 2,8 Prozent identisch zu der Leistung von VOX ist. Immerhin konnte sich der Leonardo DiCaprio-Film mit 0,37 Millionen Zielgruppen-Zuschauern etwas besser präsentieren, hier lag der Marktanteil bei 5,8 Prozent. Im Anschluss wollte RTLZWEI dann aber unbedingt VOX unterbieten und mitgelang das auch. Den Film ab 22:30 Uhr schauten noch 0,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Zielgruppe rutschte auf 0,27 Millionen Fernsehende. Die Marktanteile lagen jedoch noch bei 3,3 und 6,0 Prozent, hier blieb man also vor VOX.Den einzig wirklich erfolgreichen Film-Abend konnte demnach Sat.1 feiern. Mitsicherte sich der Bällchensender 1,65 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von immerhin 5,9 Prozent. In der klasschen Zielgruppe reichte es mit wenig begeisternden 0,48 Millionen Zuschauern zu ordentlichen 7,6 Prozent. Der gute Sat.1-Abend setzte sich ab etwa 22 Uhr mit «Sully» ► fort. Der Spielfilm mit Tom Hanks hielt noch respektable 0,9 Millionen Zuschauer beim Sender, in der Zielgruppe konnten hiervon noch 0,32 Millionen definiert werden. Also holte sich Sat.1 mit 4,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 6,1 Prozent am Zielgruppen-Markt die Samstag-Doppel-Filmkrone.