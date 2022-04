Blockbuster-Battle

Während ProSieben auf einen Superhelden aus dem Meer setzt, hofft VOX auf Erfolg mit George Clooney. Bei Super RTL steht die Familienunterhaltung im Vordergrund, können die kleinen Minions den Sieg davontragen?

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Jason Momoa im sechsten Teil des "DC Extended Universe": Arthurs Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko - einem Vertrauten seiner Mutter - wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm und seinen Handlanger David aufzuhalten? Ein actiongeladenes Abenteuer beginnt. Quotenmeter war zum Kinostart alles andere als überzeugt von dem Superhelden-Streifen : „Jason Momoa im sechsten Teil des "DC Extended Universe": Arthurs Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko - einem Vertrauten seiner Mutter - wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm und seinen Handlanger David aufzuhalten? Ein actiongeladenes Abenteuer beginnt.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(VOX, 20:15 Uhr)Ganz zufällig entdeckt Casey einen Button, der ihr Einblicke in eine futuristische Parallelwelt gewährt. Um dem Geheimnis dieses Universums auf die Spur zu kommen, macht sie sich auf die Suche nach dem ehemaligen Wunderkind Frank. Der Erfinder lebt zurückgezogen und lässt Casey nur widerwillig in sein Haus. Aber als Männer das Mädchen jagen, hilft er der Teenagerin, den Schritt in die Zukunft zu schaffen. Das Fazit in der Quotenmeter-Kino-Kritik war durchweg positiv : „«A World Beyond» ist großes, unterhaltsames Kino für die ganze Familie, voll mit geschickt eingesetzten Disney- und Sci-Fi-Referenzen, erstaunlichen Einfällen und fast makelloser Bild- und Klangästhetik. Ein Retro-Trip in ein besseres Morgen!“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Super RTL, 20:15 Uhr)Das kriminelle Genie Gru wird vom ersten Platz der Superschurken-Liste verdrängt. Mit Hilfe seiner treuen Minions-Armee plant er den ultimativen Raubzug, um sich zurück an die Spitze der besten Kriminellen weltweit zu kämpfen. Konkurrent Vector weiß seinen Gegner jedoch geschickt auszuspielen und durchkreuzt seine Pläne. Das Urteil von Quotenmeter vor zwölf Jahren : „Der Film reicht nicht ganz an die künstlerische Tiefe oder Dramatik der neusten Pixar-Filme heran, überzeugt aber mit seinem hohen Tempo und einer beachtlichen Gag-Trefferquote.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8