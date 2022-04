VOD-Charts

Die Serie «Bridgerton» bleibt ein großer Erfolg für Netflix. Doch auch Disney+ kann mit der Performance von «Grey’s Anatomy» zufrieden sein.

In der Vorwoche dominierte die Netflix-Serie, daran hat sich auch in den zurückliegenden sieben Tagen nichts geändert – im Gegenteil. Laut den Marktforschern von ‚Goldmedia‘ erhöhten sich die Abrufzahlen der Shondaland-Reihe sogar noch. Doch dazu später mehr. Beginnen wollen wir die Top10 mit gleich drei Titeln, die dieselbe Anzahl an Abrufen generieren konnte.Sowohlals auch die Doku-Serieverzeichneten in der 14. Kalenderwoche eine Bruttoreichweite von 2,21 Millionen. «Moon Knight» von Disney+ war erst vor neun Tagen gestartet, bislang sind erst zwei Folgen erschienen. Für Platz sieben wechseln wir jedoch den Anbieter, dennist bei Amazon Prime Video verfügbar. Die Fantasy-Serie brachte es auf 2,88 Millionen Klicks.Noch besser lief es für, die Zombie-Serie verbuchte zwischen dem 1. und 7. April 2,93 Millionen Views. Knapp davor landete das Teenie-Drama, das 2,95 Millionen Mal abgerufen wurde. Deutlich über die Drei-Millionen-Marke springt die Mockumentary-Serie. Die Comedy, deren Finale heute vor zwei Jahren in den USA ausgestrahlt wurde, wollten in der vergangenen Woche 3,62 Millionen Zuschauer sehen.Zum Podest ergibt sich erneut eine größere Lücke, denn sowohlals auchknacken die Fünf-Millionen-Marke. Mit Platz drei und 5,06 Millionen Aufrufen muss sich die spanische Netflix-Serie zufrieden geben, während die Krankenhaus-Serie von Disney+ 5,15 Millionen Menschen erreichte. Klar an der Spitze sortiert sich erneutein, das bereits in der vergangenen Woche mit 10,6 Millionen Abrufen dominierte. Diese Woche stehen 10,8 Millionen Klicks zu Buche. Laut Netflix-Angaben wurde die zweite Staffel zwischen dem 28. März und dem 3. April über 251 Millionen Stunden weltweit konsumiert. Auch dies ist eine Steigerung gegenüber dem vorherigen Zeitraum, darin war «Bridgerton 2» allerdings auch erst drei Tage verfügbar. Trotzdem wurden über 193 Millionen Streamingstunden ausgewiesen. Die erste Staffel kam in der ersten vollständigen April-Woche übrigens immer noch auf über 53 Millionen Sehstunden auf dem globalen Markt.