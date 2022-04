Apple bestellt Miniserie über den Black-Panther-Anführer

US-Fernsehen

Das Format wird mit André Holland als Hauptdarsteller und Don Cheadle als Regisseur besetzt.

Apple hat die Mini-Serieüber den Black-Panther-Anführer Huey P. Newton bestellt. Die sechs Episoden umfassende Serie stammt von Warner Bros. Television, und André Holland («Moonlight») ist im Gespräch, die Rolle des Newton zu übernehmen. Als Autor und ausführender Produzent fungiert Jim Hecht, der kürzlich «Winning Time» bei HBO produziert hat. Janine Sherman Barrois, die Showrunnerin von Serien wie «Claws» und «Self Made» und die Schöpferin und Showrunnerin von «The Kings of Napa» bei OWN, wird als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren. Don Cheadle ist als Regisseur und ausführender Produzent für die ersten beiden Episoden an Bord.Basierend auf dem gleichnamigen Playboy-Artikel von Joshuah Bearman erzählt «The Big Cigar» die wahre Geschichte, wie Newton sich auf seinen besten Freund Bert Schneider – den Hollywood-Produzenten hinter «Easy Rider» – verließ, um einer landesweiten Fahndung zu entgehen und nach Kuba zu entkommen, während er vom FBI ins Exil verfolgt wurde.Hecht hat die Geschichte für die Serie zusammen mit Bearman geschrieben, wobei Bearman auch als ausführender Produzent fungiert. Sherman Barrois ist ausführender Produzent unter ihrem Banner Folding Chair Productions, das einen Gesamtvertrag mit WBTV hat. Joshua Davis und Arthur Spector sind ebenfalls ausführende Produzenten bei Epic, einer Abteilung von Vox Media Studios.