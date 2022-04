Whoopi Goldberg spielt bei «Anasi Boys» mit

US-Fernsehen

Die Serie der Amazon-Adaption eines Neil Gaimans Roman geht voran.

Die nächste Serie von Neil Gaiman nimmt Formen an: Amazon hat Whoopi Goldberg als Bird Woman für die kommende Serie vongecastet. "Ich bin schon seit langer Zeit ein Fan dieses Buches, und als Neil Gaiman mir sagte, dass es auf die Bildschirme gebracht wird, habe ich alles getan, um dabei zu sein und den Menschen Anansi und seine Magie näher zu bringen", so Goldberg.Die Serie folgt Charlie Nancy (Malachi Kirby) – manchmal auch als Fat Charlie bekannt (das war der Spitzname seines Vaters für ihn; er ist nicht fett) – einem jungen Mann, der es gewohnt ist, von seinem entfremdeten Vater (Delroy Lindo) in Verlegenheit gebracht zu werden. Doch als sein Vater stirbt, erfährt Charlie, dass er Anansi war: der Trickster-Gott der Geschichten. Und er erfährt, dass er einen Bruder hat. Nun tritt dieser Bruder, Spider (ebenfalls gespielt von Kirby), in Charlies Leben, entschlossen, es interessanter zu machen – aber stattdessen wird es viel gefährlicher.Bird Woman ist die Gottheit der Vögel und eine zentrale Antagonistin der Serie. Sie ist die Verkörperung der Vögel. Nicht nur schöne, stattliche Vögel im Flug. Jeder, der schon einmal eine Begegnung mit einer Möwe hatte, weiß, dass einige Vögel gefährlicher sind als andere, und Bird Woman ist die gefährlichste von allen. Vor langer Zeit hat Anansi ihr Unrecht getan. Jetzt ist vielleicht ihre Chance, den Spieß umzudrehen."Als ich «Anansi Boys» vor Jahrzehnten zum ersten Mal konzipierte, stellte ich mir Whoopi Goldberg als Bird Woman vor", sagte Gaiman. "Ich habe sie erst 2018 kennengelernt, als sie mich mit einigen Mitgliedern des «Good Omens»-Teams auf der New York Comic Con interviewte. Dabei erwähnte sie, dass sie sich gerade Sir Lenny Henrys Lesung von «Anansi Boys» angehört hatte und dass es eines ihrer Lieblingsbücher sei. Manchmal fühlen sich die Dinge geplant und unvermeidlich an, und wir haben unglaubliches Glück. Sie wird unheimlich sein."