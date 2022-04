Comic-Laden

Dan Slott und Joe Keatinge haben das 232-seitige Werk geschrieben. Morbius ist ein Wissenschaftler, der aufgrund eines Experiments ein Vampir wurde.

Am 31. März 2022 ist der Filmmit Hollywood-Star Jared Leto in der Rolle des Hauptprotagonisten in den deutschen Kinos gestartet. Bei "Morbius - Der lebende Vampir" handelt es sich um einen Comic, der als deutsche Erstveröffentlichung die komplette Serie des düsteren Antihelden von Marvel enthält. Früher war Morbius ein Wissenschaftler, doch auf Grund eines schief gelaufenen Experiments, welches seine Blutkrankheit der Vergangenheit angehören lassen sollte, muss er sich nun mit seinem Dasein als Vampir arrangieren.Eine abscheuliche Bestie sehen die Menschen in Morbius, deshalb sperren sie ihn ein. Zwar gelingt es Morbius dank seiner übermenschlichen Kräfte aus dem Gefängnis zu entfliehen, doch stellt dies nicht das Ende seiner Probleme dar. Als Versteck dient ihm eine Gegend New Yorks, deren Bevölkerung unter starker Armut und einer hohen Kriminalitätsrate leidet. Ein Zwiespalt treibt Morbius um. Taugt er zum Helden oder ist er lediglich ein scheußliches Monster? Auf seinem Weg schließt Morbius neue Freundschaften, aber nicht alle sind ihm wohlgesonnen. Seine Feinde fahren harte Geschütze auf, um seinem Handeln entgegenzuwirken. Auch sein prominenter Widersacher Spider-Man ist mit von der Partie. Wird der Netzschwinger Morbius zum Verhängnis?Der Comic umfasst 232 Seiten, wurde von den Autoren Dan Slott und Joe Keatinge verfasst und ist dem Genre "Horror" zugeordnet. Letzteres wird bereits anhand des schaurig gestalteten Covers, welches Morbius abbildet, ersichtlich. Einsteiger können den Comic problemlos lesen, was nicht zuletzt dem überschaubaren Textumfang sowie den schönen Zeichnungen von Marco Checchetto, Richard Elson sowie Valentine De Landro zu verdanken ist. Herausbringer des Comics, der die Themen "Superhelden", "TV" und "Film" aufgreift", ist Panini.