«Life & Beth» geht weiter

US-Fernsehen

Der Disney-Konzern setzt die Serie von Amy Schumer fort.

Amy Schumer und Michael Cera schlagen das nächste Kapitel ihrer Liebesgeschichte auf.ist für eine zweite Staffel auf Hulu verlängert worden, wie Schumer am Mittwoch bekannt gab. Schumer machte die Ankündigung während eines Interviews in der «The Howard Stern Show». Schumer spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch Produzentin und Regisseurin der Serie und hat mehrere Episoden der ersten Staffel geschrieben und Regie geführt.In der ersten Staffel der Serie ging es um Beth, eine erfolgreiche Weinhändlerin in Manhattan, die nach dem unerwarteten Tod ihrer Mutter (Laura Benanti) in ihr Elternhaus auf Long Island zurückkehrt. Dort trifft sie alte Freunde wieder, besinnt sich auf ihre Kindheit und entwickelt eine unerwartete Beziehung zu dem örtlichen Farmer John (Cera). Die erste Staffel endete damit, dass Beth eine Beziehung mit John einging, ihren Job kündigte und die ersten Schritte unternahm, um ihre Beziehung zu ihrer Schwester Ann (Susannah Flood) wieder aufzubauen.Neben Schumer, Cera, Flood und Benanti spielen in Staffel eins von «Life & Beth» auch Kevin Kane, Yamaneika Saunders, Laura Benanti, Larry Owens, Michael Rapaport, LaVar Walker und Violet Young die Teenager-Version von Beth. Ob bestimmte Darsteller wie Benanti und Young, die ausschließlich in Rückblenden auftreten, für die zweite Staffel zurückkehren werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.