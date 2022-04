Blockbuster-Battle

Tony Curtis, Robert De Niro, Sylvester Stallone, Scarlett Johansson und Marilyn Monroe. Selten war ein Blockbuster-Battle so gespickt mit Hollywood-Größen wie am Ostermontag.

(3sat, 20:15 Uhr)Chicago 1929: Trotz des Alkoholverbots gibt es eine Menge "Flüsterkneipen" für durstige Kehlen. Eine davon gehört dem Gangsterboss "Gamaschen-Colombo", der sein Unternehmen als Beerdigungsinstitut tarnt. Als die Polizei seinem Treiben auf die Spur kommt, hebt sie das Etablissement aus. Damit verlieren auch die beiden Musiker Joe und Jerry ihren Job. Kurz darauf werden sie unfreiwillig Zeugen, wie Gamaschen-Colombo mehrere Unterwelt-Konkurrenten umbringen lässt. Auf der Flucht vor den Gangstern, die Joe und Jerry als Mitwisser ebenfalls unschädlich machen wollen, verkleiden sie sich als Frauen und nehmen ein Engagement in einer Damenkapelle an. Aus Jerry wird Daphne, und aus Joe wird Josephine. Unterwegs zu einem Gastspiel in Miami freundet sich Daphne im Schlafwagen mit der blonden Sugar an. Doch auch Joe alias Josephine findet Gefallen an der aufregenden Sängerin, die sich unbedingt einen Millionär als Mann angeln will. Also erfindet Joe in Miami eine weitere Rolle für sich, um Sugar näherzukommen: Tagsüber mimt er fortan den Besitzer einer großen Jacht, die in Wirklichkeit dem millionenschweren alten Playboy Osgood gehört, und abends spielt er als "Josephine" mit Sugar in der Band. Sugar ahnt nichts von Joes Doppelspiel und verliebt sich in den reichen, ungeschickten Millionär. Jerry alias Daphne wiederum muss sich von Osgood den Hof machen lassen. Ganz verrückt wird es schließlich, als Gamaschen-Colombo zu einem Gangster-Kongress in Miami aufkreuzt.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 10IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Oscarprämiertes Meisterwerk der Satire von und mit Taika Waititi: In Zeiten des Zweiten Weltkriegs wächst Johannes, genannt Jojo, in der Hitlerjugend auf. Er versucht, dazuzugehören und die Ideologien der Nazis zu verstehen. Dabei hilft ihm sein imaginärer Freund Adolf Hitler, der ihm mit mehr oder minder sinnvollen Ratschlägen zur Seite steht. Was Jojo nicht ahnt: Seine Mutter versteckt in ihrem Haus ein jüdisches Mädchen und riskiert damit ihr Leben. Quotenmeter titelte in seiner Kino-Kritik vor zwei Jahren : „Der Regisseur und Autor Taika Waititi gibt in «Jojo Rabbit» Intoleranz der Lächerlichkeit preis und weist dennoch deutlich auf die erschreckenden Folgen hasserfüllter Weltanschauungen hin.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 8(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Robert De Niro und Sylvester Stallone werden angezählt: Die Ex-Boxer Billy "The Kid" McDonnen und Henry "Razor" Sharp sind alte Rivalen - nicht zuletzt, weil Billy Henry vor vielen Jahren seine Freundin Sally ausgespannt hat. Als eine Rangelei der beiden ein Hit auf YouTube wird, überredet der Promoter Dante Slate jr. Henry dazu, noch einmal gegen Billy in den Ring zu steigen. Henry ist wenig begeistert, hat allerdings wegen seiner Geldnot keine andere WahlQuotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6