«Der König von Palma» startet erfolgreich

Quotennews

Henning Baum, abgeschnitte Ärmel, Lucas Cordalis, Mallorca - «Der König von Palma» musste einfach gut anlaufen. Nachgelassen wurde jedoch auch schnell.

"1990: 'Matti' Adler hat einen Traum", damit beginnt die Folgen-Beschreibung von RTL zur ersten Episode. Ohne zu sehr inhaltlich einsteigen zu wollen, kann davon gesprochen werden, dass der gestrige RTL-Abend mit dem neuen Format gut anlief. Um 20:15 Uhr schalteten gute 2,12 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich damit in Köln auf 7,9 Prozent. Kurzerhand konnte sich so die beste Reichweite eines privaten Formates über den ganzen Tag gesehen, gesichert werden, wobei das hauseigene «RTL Aktuell» mit 2,72 Millionen Zuschauern noch eine etwas größere Reichweite markieren konnte. Doch zurück zum «König von Palma», denn auch die Zielgruppe wusste sich stark zu defnieren.Mit 0,57 Millionen Zuschauern gelang zwar keine augenscheinlich größere Zuschauerzahl, es reichte dennoch zu einem zweistelligen Marktanteil von genau 10,0 Prozent. Mit der ersten Folge konnte RTL also durchaus zufrieden sein, Problem an der Sache ist, dass direkt im Anschluss die zweite Episode nicht mehr wirklich mithalten konnte. Mit 1,98 Millionen Zuschauern ab 21:15 Uhr lief es zwar keinesfalls schlecht, man verlor aber eben deutlich die 2-Millionen-Marke, wobei der Marktanteil von 7,5 Prozent davon relativ unbeeindruckt blieb. In der klassischen Zielgruppe verlor der Kölner Sender genau einen Prozentpunkt und landete mit 9,0 Prozent Anteil am Markt bei noch 0,52 Millionen Zuschauern.Im Anschluss holte das Doku-Formatnoch 1,83 Millionen Zuschauer und einen erstarkten Marktanteil von 10,1 Prozent. Auch die Zielgruppe schrumpfte leicht, doch die Uhrzeit sorgte dafür, dass der Marktanteil wieder auf ein zweistelliges Niveau steigen konnte. Demnach sorgten 0,51 Millionen Zuschauer für einen Anteil von 12,1 Prozent am entsprechenden Markt.