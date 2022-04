«Der Alte» gewinnt auch die Karfreitags-Primetime

Quotennews

Schon letzten Freitag holte «Der Alte» absolute Top-Quoten nach Mainz. Auch der Feiertag sollte für dir Krimi-Reihe ein Erfolg werden.

Mit 5,76 Millionen Zuschauern konnteletzten Freitag für die bisher beste Reichweite des Jahres sorgen. Stellt sich also die Frage, ob auch das Feiertags-Programm mithalten konnte und tatsächlich sollte das nicht gelingen. Mit 5,35 Millionen Zuschauern schalteten so wenige Zuschauer wie noch bei keiner Ausgabe in diesem Jahr ein, wenn auch trotzdem der Marktanteil bei starken 19,6 Prozent stehen blieb. Während also die Gesamtreichweite einen Schritt zurück machte, weitete sich die Gruppe der jüngeren Zuschauer sogar etwas aus. Letzten Freitag schauten hier noch 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige zu, gestern konnten 0,46 Millionen gemessen werden. Der Marktanteil stieg demnach von 7,2 auf 7,8 Prozent.Für die beste Reichweite des gestrigen Tages reichte es zudem auch nicht, denn diesen holte sich die «Tagesschau» um 20 Uhr. Bei dem News-Format am Abend schalteten 5,55 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil zeigte zu diesem Zeitpunkt starke 22,1 Prozent an. Ein ähnlich dominantes Bild konnte auch die Leistung bei den jungen Zuschauern zeichnen, denn auch hier holte die «Tagesschau» die größte Reichweite des Tages mit 1,05 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,8 Prozent. Auf die spätere ARD-Primetime sollte das nicht wirklich abfärben, wenn auch die Reichweite im Vergleich zu den letzten Episoden deutlich stieg.Tiefpunkt der jüngeren-Geschichte war nämlich der 30. Juli im vergangenen Jahr, als lediglich 3,07 Millionen Zuschauer verbucht werden konnten und sich der Marktanteil mit 13,4 Prozent präsentierte. In der nachfolgenden Episode im Jahr 2021 und den darauf folgenden zwei Ausgaben im Jahr 2022 konnte die 4-Millionen-Marke bei nur einen Episode wieder geknackt werden. Bis gestern. Gestern schauten 4,2 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag also bei guten 15,4 Prozent. Die jüngeren Zuschauer präsentierten sich mi 6,9 Prozent Marktanteil bei 0,4 Millionen Zuschauern.