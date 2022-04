«Wilsberg» zieht an «Wer weiß denn sowas XXL» vorbei

Quotennews

Beide Sender spürten den Rückgang des Interesses an Karsamstag deutlich, dennoch behielt der Krimi weiterhin die Nase vorne.



Die letzte Ausgabe des Primetimespecialsliegt schon beinahe drei Monate zurück. Gestern Abend ging die Quizshow von Kai Pflaume, die sonst am Vorabend zu sehen ist, in eine neue Sonderausgabe. Bernhard Hoëcker und Elton erhielten von den prominenten Gästen Carolin Kebekus, Meltem Kaptan, Kristin Otto, Rudi Cerne, Wolfgang Stumph und Heino Ferch Unterstützung. Die sechs Kandidaten haben im Finale dann die Chance auf 50.000 Euro für den guten Zweck. Zuletzt hatten sich 5,44 Millionen Fernsehende sowie 1,04 Millionen Jüngere für das Format begeistern lassen.Mit nur 4,07 Millionen Zuschauern war das Programm gestern jedoch deutlich weniger gefragt. Jede Erstausstrahlung, bis auf ein Weihnachtsspecial 2016, hatte bislang ein größeres Publikum überzeugt. Der Sender sicherte sich dennoch eine starke Quote von 17,5 Prozent. Auch in der jüngeren Gruppe fiel man auf 0,60 Millionen Interessenten zurück, die weiterhin für überzeugende 12,0 Prozent Marktanteil sorgten.Im ZDF ging die Krimiserie mir Wilsberg und Ekki in die 75. Folge. In der Episodegibt sich der Privatdetektiv als Hotelangestellter aus, um zwei Kriminelle aufzuspüren. Auch dieser Sender bekam den Zuschauerrückgang, der zu einem großen Teil dem Osterwochenende geschuldet war, zu spüren. Von zuletzt 7,87 Millionen Fernsehenden ging es abwärts auf 5,36 Millionen Krimifans. Dennoch führte das Programm die Tagesrangliste an. Mit 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen befand man sich hier auf ähnlichem Niveau wie im Ersten. Es wurden herausragende Marktanteil von 21,8 sowie 11,8 Prozent gemessen.