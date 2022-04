«DSDS» stürzt mit dem Start der Live-Shows noch weiter ab

Quotennews

Dass es nun in die letzten vier Folgen mit Live-Publikum ging, änderte nichts daran, dass das Interesse für die diesjährige Staffel am Boden liegt.



Seit Beginn der neuen Staffel verliertfast jede Woche an Zuschauern und stellt somit immer wieder neue Negativrekorde auf. Nach den Castings stieg das Interesse auch mit den Recalls nicht an. Diese Woche stand nun die erste der vier Live-Shows, die ganz nach dem Motto 1980er Jahre aufgezogen wurde, auf dem Programm. Moderiert wurde die Show in diesem Jahr von Marco Schreyl. Außerdem bekamen Ilse DeLange, Toby Gad und Florian Silbereisen prominente Jury-Unterstützung von Thomas Anders.Zuletzt war RTL mit 1,45 Millionen Fernsehenden auf maue 5,4 Prozent Marktanteil abgestürzt. Die 0,47 Millionen Umworbenen kamen nicht über eine magere Quote von 7,4 Prozent hinaus. RTL hatte möglicherweise gehofft, dass mit dem Start der Live-Shows die Reichweite wieder steigt. Doch das Gegenteil war der Fall. 1,31 Millionen Interessenten stellten einen neuen Tiefstwert dar. Da an diesem Karsamstag allerdings insgesamt weniger Menschen den Fernseher anschalteten, wuchs der Marktanteil auf akzeptable 5,8 Prozent. In der Zielgruppe rutschte man mit 0,29 Millionen Jüngeren dennoch völlig ab. Mehr als ein schwaches Resultat von 5,9 Prozent waren hier nicht möglich.Deutlich erfolgreicher lief dann ab 23.45 Uhr eine Wiederholung von. Die Sonderausgabe der Datingshow, die nun von Jan Köppen moderiert wird, sahen sich 0,76 Millionen Neugierige an. Dadurch verbesserte sich die Sehbeteiligung auf solide 8,4 Prozent. Mit 0,26 Millionen Werberelevanten blieb das jüngere Publikum beinahe konstant. Es standen passable 10,8 Prozent Marktanteil auf dem Papier.