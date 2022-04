Starke Schwankungen beim Infoformat «Wissen vor acht»

Wochenquotencheck

Die Quoten für das Format von 145 Sekunden Länge werden von dem Programm außenherum bestimmt, weswegen die deutlichen Unterschiede wenig verwunderlich sind.



Das Erste zeigt die etwa zweiminütigen Ausgaben der Informationssendungkurz vor dem Start der «Tagesschau» aus. Im Anschluss folgt für gewöhnlich noch das «Wetter vor acht» sowie «Wirtschaft vor acht». Diese Informationsschnipsel wurden seit 2008 ins Programm aufgenommen. Je nach Wochentag stammt das Format aus einem anderen Themengebiet. Die Bereiche Mensch, Natur, Werkstatt und Zukunft umfassen alle bereits einige hundert Ausgaben, während die Kategorie Erde erst Ende 2021 im Rahmen einer Themenwoche hinzukam.Wie üblich stammte die Ausgabe am Montag aus dem Themenbereich Zukunft und wurde von Anja Reschke moderiert. Mit 2,10 Millionen Fernsehenden war dies nicht nur die gefragteste Ausgabe dieser Woche, sondern sogar seit Ende Januar. Somit wurde eine annehmbare Sehbeteiligung von 9,1 Prozent verbucht. Mit 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen war das Interesse in der jüngeren Gruppe jedoch deutlich geringer. Hier blieb man bei mauen 3,9 Prozent Marktanteil hängen.Es folgte die Dienstagsausgabe, welche sich dem Thema Natur widmete. Moderiert wird die Rubrik von Thomas D, der diese Woche auf die Venusfliegenfalle einging. Mit lediglich 1,17 Millionen Zuschauern hatte sich das Publikum beinahe um eine Million Menschen verkleinerte. Dies stellte die geringste Reichweite seit Anfang Dezember 2021 dar. So wunderte auch der Rückfall auf ernüchternde 5,3 Prozent Marktanteil nicht. Die 0,22 Millionen Jüngeren legten eine gegensätzliche Entwicklung hin, so dass ein Sprung auf passable 5,4 Prozent gelang.Am Mittwoch ging Eckart von Hirschhausen im Rahmen der Kategorie Erde auf die Frage ein, ob Aufforstung das Klima retten kann. Mit 1,32 Millionen Interessenten hatte sich das Interesse an diesem Tag wieder etwas gesteigert. Dennoch kam der Sender nicht über ein mageres Ergebnis von 6,1 Prozent hinaus. Nun stürzten auch die 0,16 Millionen jüngeren Neugierigen ab, was eine ausbaufähige Quote von 4,1 Prozent zur Folge hatte.Die letzte Episode der Woche folgte am Donnerstag aus dem Themenbereich Mensch. Susanne Holst erklärte alles rund ums Multitasking, wie es unsere Leistung beeinflusst und ob Frauen darin tatsächlich besser sind. Ein weiterer Rückgang auf 1,21 Millionen Fernsehende war auch hier nicht zu verhindern. Parallel dazu sank der Marktanteil auf einen niedrigen Wert von 5,9 Prozent. Die 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen retteten sich hingegen wieder nach oben und steigerten sich auf den Wochenbestwert von soliden 5,7 Prozent, was zuletzt Ende Januar erreicht wurde.Die Quotenschwankungen dieses Formats sind natürlich aufgrund der kurzen Dauer weniger von dem Inhalt und den Themen beeinflusst, sondern viel mehr von dem Programm außenherum. Doch auch wenn das Programm zuvor noch gefragt wurde, schalten viele Zuschauer vor dem Informationsformat ab, da es in einen Werbeblock eingebaut ist. Außerdem ist mit dem Start um etwa 19.45 Uhr die «Tagesschau» noch zu weit entfernt, welche dann deutlich mehr Interessente zum Einschalten bewegt. Diese Woche war von besonders deutlichen Schwankungen geprägt.