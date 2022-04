«Atlanta» startet Ende Juni

TV-News

Die dritte Staffel der Donald-Glover-Serie, die nach vier Staffeln beendet wird, geht auch in Deutschland weiter.

Bei der TCA-Tour im Februar teilte FX-Chef John Landgraf mit, dass die vierte Staffel der Serieauch die letzte sein wird. Kurios war bis dahin die Tatsache, dass der Unterhaltungssender noch nicht einmal die dritte Runde ausgestrahlt hatte. Hauptdarsteller Donald Glover ist inzwischen so beschäftigt, dass die zweite Runde schon vor vier Jahren gezeigt wurde.Seither gebe es zwischen Produktionsteam und Glover ständig Terminprobleme. Dennoch startete die Serie am 24. März 2022 und wurde einen Tag nach der linearen Ausstrahlung bei Hulu hochgeladen – zumindest in den Vereinigten Staaten von Amerika. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die dritte Staffel im „Star“-Bereich von Disney+ nun angekündigt worden. Die 14-fach für den Emmy nominierte Serie ist hierzulande ab 29. Juni 2022 zu sehen.Die dritte Staffel spielt fast ausschließlich in Europa und zeigt Earn (Donald Glover), Alfred / Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) und Van (Zazie Beetz) inmitten einer erfolgreichen Europatournee, während sich die Gruppe in ihrer neuen Umgebung als Außenseiter zurechtfindet und sich an den neu gewonnenen Erfolg, den sie angestrebt hatte, anpassen muss.