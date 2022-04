arte zeigt Online-Inhalte auf Ukrainisch und Russisch

Vermischtes

Der deutsch-französische Kultursender möchte ein Angebot schaffen für aus dem Kriegsgebiet geflüchtete Menschen.

Immer mehr ukrainische Kriegsgeflüchtete kommen nach Deutschland, darauf reagiert der Kultursender arte nun und bietet in seiner Mediathek eine Auswahl an Sendungen in ukrainischer und russischer Sprache an. Ein weiter Beweggrund ist der Zustand unabhängiger Medien in Russland, weswegen das Angebot aus Infostücken, Inhalten des europäischen Nachrichtenmagazins «arte Journal», Solidaritätskonzerten aus ganz Europa sowie weiteren Kulturprogrammen besteht. Weitere Inhalte in beiden Sprachen sollen fortlaufend ergänzt werden.Für das Informationsangebot greift arte unter anderem auf Beiträge der Reihezurück. Darin zeigen ukrainische Journalisten, wie die Menschen Widerstand leisten gegen die russische Armee, wie sie ihren Alltag organisieren, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Zum Musikangebot zählen unter anderem Konzerte aus Vilnius und Paris.Unter den russischsprachigen Inhalten ist unter anderem das Tracks Spezialzu finden, das in der Mediathek in den sechs arte-Sprachen – Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Polnisch, Italienisch – zur Verfügung steht. Das ukrainisch-sprachige Angebot ist ab sofort unter arte.tv/ukrainian zu finden. Das russisch-sprachige Angebot gibt es hier