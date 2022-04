Oster-Fernsehen: Wenig Programm für viele Tage

Hintergrund

An Gründonnerstag beginnt das fünf Abende überdauernde Osterwochenende. Die Fernsehsender präsentieren sich erstaunlich schwach. Ein Blick in die Fernsehzeitschrift mit Fabian Riedner.

Das erste richtige Festwochenende des Jahres steht an: Die Deutschen feiern das jährliche Osterfest. Nachdem, so zumindest die Erzählung der Kirchen, Jesus an Karfreitag an das Kreuz genagelt wurde, stand er am dritten Tag, dem Ostersonntag, von den Toten auf. Der Abend von Gründonnerstag, dem letzten Abendmahl Jesu, ist fernsehtechnisch unspektakulär. Die Fernsehsender bleiben ihrem bisherigen Programm treu, so zeigen Das Erste und das ZDF ihre Reihen, Heidi Klum schikaniert einmal mehr junge Frauen für eine Primetime-Show und bei RTL spielt Barcelona gegen Frankfurt.Über das Osterwochenende können sich die Fernsehzuschauer auf die Free-TV-Premiere vonfreuen. ProSieben strahlt die DC-Produktion mit Jason Momoa und Amber Heard am Freitag aus. Arthur Curry ist in dem Werk hin- und hergerissen zwischen dem Leben auf dem Land und im Wasser. Einen Tag später strahlt Sat.1 die Produktion «The Jungle Book» aus, in der der kleine Mogli im indischen Dschungel ausgesetzt wird. Fans vonbekommen am Sonntag den zweiten Teil in Sat.1 präsentiert, dieses Mal wird Elsa von einer geheimnisvollen Stimme in den Wald gelockt. Am Ostermontag bekommen die Fernsehzuschauer ein Wiedersehen von «Pocahontas». Die Geschichte der Häuptlingstochter und des englischen Seemann John Smith ist 1995 als Zeichentrickfilm entstanden.Am Karfreitag halten sich die meisten Sender mit Krimi zurück – anders als noch vor vielen Jahren. Der Spartensender One setzt allerdings auf, einem Spielfilm mit Tom Dewispelaere. Dieser spielt einen spießigen Familienvater, der allerdings ein eiskalter Auftragskiller ist. Doch sein neuestes Opfer erweist sich als schwieriger Fall. RTLZWEI füllt seinen gesamten Samstagabend mit «Braveheart». Der Spielfilm mit Mel Gibson handelt von dem Bauern William Wallace, dessen Ehefrau getötet wird. Er schart ein Haufen Rebellen zusammen, um gegen die Unterdrücker zu kämpfen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg wiederholt um 22.05 Uhr den Film «Tod auf dem Nil» mit Sir Peter Ustinov, Davin Niven und Mia Farrow. Mitgeht es am Sonntag weiter, darin verkörpert Ariane Schluter eine Krankenschwester, die mehrere Babys getötet haben soll. Der Spielfilm ist eine Premiere und wurde vor acht Jahren veröffentlicht. Das Erste packt um 21.45 Uhr eine neue-Episode aus, in der Jimmy einen Selbstmord von Catlun Dunwoody untersucht. Für Thriller-Fans istwieder im Free-TV zu sehen: Ray Liotta, Joe Pesci und Robert De Niro machen den Spielfilm, der am Montag um 22.35 Uhr bei Kabel Eins läuft, zu einem Ereignis.Fast schon langweilig wird das Osterfest: Das Erste eröffnet an Karfreitag wieder die «Praxis mit Meerblick» und das ZDF setzt auf ein neues Serienspecial von «Der Alte». Bei Sat.1 bekommen die Fernsehzuschauer eine gewöhnliche Ausgabe von «The Voice Kids» serviert. Deutlich spannender wird das Line-Up auch nicht am Samstag: Ein weiteres Special von «Wer weiß denn sowas XXL» sendet die blaue Eins, das ZDF vertraut auf seinen «Wilsberg» und «Deutschland sucht den Superstar» gibt’s bei RTL. Nicht zu vergessen ist das Halbfinale von «The Masked Singer». Am Sonntag setzten ProSieben und Kabel Eins auf Spielfilme, Das Erste wiederholt einen alten «Tatort» mit Maria Furtwängler. Steffen Henssler kocht bei VOX in der Show «Grill den Henssler». Bei RTL startet die neue Staffel von «Ninja Warrior Germany – Allstars». Die Fans von «Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment» bekommen eine zweite Folge serviert, VOX glaubt an «Die Höhle der Löwen» - und bei RTLZWEI sind «Die Geissens» unterwegs.Der Fernsehsender RTL setzt auf die Serie, die an Karfreitag beginnt und an Ostermontag sowie am Dienstag mit jeweils zwei Folgen fortgesetzt wird.ist um 21.45 Uhr im Ersten zu sehen. Neben Elstner sind auch Jan Böhmermann, Anke Engelke, Thomas Gottschalk und natürlich Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Michelle Hunziker zu Gast. Zu guter Letzt steht am Ostermontag deran, der dieses Mal aus der hessischen Stadt Frankfurt kommt. Bereits am Mittwoch setzte RTL auf «Die Passion», die innerhalb von sieben Tagen bei RTL+ kostenfrei nachgeschaut werden kann.ProSieben strahlt an Karfreitag ein weiteres Mal den US-Überraschungserfolg «Crazy Rich» aus, in der Rachel erfährt, dass ihr Freund einer superreichen Familie entspringt. Kabel Eins setzt ebenfalls ab 12.05 Uhr auf alle drei «Beverly Hills Cop»-Filme. Ein richtiger Klassiker ist der Charlton Heston-Film, der zwischen 13.45 und 17.15 Uhr im ZDF zu sehen sein wird. Einen Tag später strahlt Sky Classics auch nochaus, der ebenfalls zu den Osterklassikern gehört. Ein Abend mit Robin Williams: «Good Will Hunting» und «Der Club, der toten Dichter» strahlt der Sender sixx am Sonntag aus. Zwischen 13.50 und 17.30 Uhr setzt man bei RTL in Köln auf die ersten zwei «Ice Age»-Filme, ehe ein TV-Special dazu angehängt wird. Abgerundet wird das Programm von den zwei «Stuart Little»-Teilen, die am Montag bei ZDFneo ab 10.50 Uhr laufen. Im Anschluss setzt der Sender auf «Hook».Sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privaten Fernsehanstalten präsentierten sich an diesem Osterfest erstaunlich schwach. Im Vordergrund stehen bei fast allen Programmen das übliche Programm. Themenblöcke sind kaum vorhanden, das Programm wirkt lieblos zusammengeschustert. Vielleicht sollte man sich für solche Tage ein Sky Ticket- oder Disney+-Ticket kaufen.