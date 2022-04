Tori Spelling macht eigene Serie

US-Fernsehen

Das neue Format wird auf Smart-TVs von Vizio ausgestrahlt.

Auch Tori Spelling, die man aus verschiedenen «Beverly Hills, 90210»-Serien kennt, wird eine eigene Streamingserie bekommen. Das neue Format hört auf den Namen, darin wird die Schauspielerinn Tipps und Tricks zum Kochen, Backen und zum Unterhalten geben. Zunächst werden zehn 30-minütige Episoden produziert, die über den Smart-TVs von Vizio kostenfrei angeboten werden."Zu sagen, dass ich aufgeregt bin, eine Serie mit meinen Freunden und meiner Familie von meinem eigenen Zuhause aus zu drehen, wäre eine Untertreibung", sagte Spelling in einer vorbereiteten Erklärung. "Wir hoffen, dass wir die Zuschauer dazu inspirieren können, von zu Hause aus unvergessliche Erlebnisse zu schaffen – vom Kochen bis zur Unterhaltung. Wir werden eine Menge Spaß haben, und ich freue mich, dass das Vizio-Publikum uns auf dieser Reise begleiten wird." Die Sendung befindet sich derzeit in Produktion und wird voraussichtlich im Mai 2022 auf WatchFree Plus ausgestrahlt."Wir haben uns sehr gefreut, mit Tori Spelling und Jacob Nasser zusammenzuarbeiten, um diese Episoden zu kreieren, die das Vizio-Publikum lieben wird", sagte Greg Barnard, Director of Content Acquisition bei Vizio und ausführender Produzent der Serie. Basierend auf Daten von Inscape, einem Datendienst, der die Inhalte verfolgt, die sich die Menschen auf ausgewählten Smart-TVs ansehen, glaubt Vizio, dass die Nutzer seiner Geräte sich zu Sendungen über Kochen, Unterhaltung und das Selbermachen hingezogen fühlen. "Diese Show lädt die Zuschauer ein, Tori und besondere Gäste in ihrem Haus zu besuchen, um ein exklusives Unterhaltungserlebnis zu erleben, und ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie wir weiterhin Programme anbieten, die einzigartig und relevant sind und nur auf Vizio erhältlich sind."