Kevin und Leonie  Endlich verlobt?

Soap-Check

Bei der Vorabendserie von RTLZWEI könnte es zu einer Hochzeit kommen. Doch zunächst wird der Weg dorthin steinig und hart sein.

Während Katrin sich freut, Florian mit dem Saxophon eine Freude gemacht zu haben, hofft Anke weiterhin auf ein Wiederaufleben ihrer Beziehung. Als sie erfährt, dass Florian mit Katrin in ein gemeinsames Haus ziehen will, muss Anke schmerzvoll akzeptieren, dass sie und Florian wohl keine Zukunft mehr haben. Während Ben von Tinas Überreaktion enttäuscht ist, macht Tina sich selbst starke Vorwürfe. Sie glaubt, mit ihrem Ausraster eine Annäherung zu Ben endgültig torpediert zu haben. David will gegen seine dunkle Stimmung angehen und beschließt zu joggen. Doch Sport und Medikamente führen zu heftigen Wechselwirkungen. Franzi fängt ihn liebevoll auf, erfährt dann aber bestürzt, dass ihr Antrag auf unbezahlten Urlaub abgelehnt wurde. Britta willigt ein, dass Hendrik nichts von Jakobs wahrer Identität erfährt. Doch als Hendrik Amelie und Jakob in einer vermeintlich vertrauten Situation beobachtet, zieht er die falschen Schlüsse. Britta kann sich nicht länger zurückhalten und erzählt ihm die Wahrheit: Jakob ist ihr Vater!Paul versucht Constanze zurückzugewinnen und bittet Josie um Hilfe. Obwohl es Josie verletzt, kann sie Paul nicht im Stich lassen. Als Pauls Annäherungsversuche von Constanze abgeblockt werden, sucht Oma Anna das Gespräch mit Constanze und redet ihr gut zu. Schließlich gibt Constanze ihren Gefühlen nach und überrascht Paul. André konfrontiert Bettina damit, dass sie ihm lediglich etwas vorgespielt hat, um an sein Erbe zu gelangen. Bettina kann die Wahrheit nicht leugnen, versichert ihm aber, dass sie sich inzwischen wirklich in ihn verliebt hat. André glaubt ihr kein Wort und trennt sich von ihr. Ausgerechnet Hildegard, die Bettinas Plan aufgedeckt hat, erkennt, wie sehr Bettina unter der Trennung leidet. Mit viel Überwindung ringt sich Lia dazu durch, Ariane um Verzeihung zu bitten. Als sie dann aber vor ihr steht, schafft sie es nicht, sich zu entschuldigen. Robert zeigt sich verständnisvoll. So bleibt Lia nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass Ariane trotzdem auf eine Anzeige verzichtet. Um auf andere Gedanken zu kommen, will Gerry Max beim Ausbau des Dachstuhls helfen. Beim Herumalbern mit seinem Bruder fallen Gerry Holzteile auf den Fuß und er zieht sich eine Prellung zu. Um Merle nicht zu beunruhigen, verschweigt er ihr bei einem späteren Telefonat die Verletzung. Doch Merle, von einem Bauchgefühl geleitet, überrascht Gerry …Josephine ist überfordert, als sie ihrem Vater zum ersten Mal gegenübersteht. Wird sie Rajan die kalte Schulter zeigen? Bürgermeister Kurz ist es gelungen, Lansing länger als nötig das Wasser abzudrehen. Kann Rosi die Versorgung der Bürger dennoch sicherstellen? Mike und Bamberger finden eine Lösung, um das Wasser wieder fließen zu lassen. Retten sie die Osternacht noch rechtzeitig?Als Vivien Gewissheit erlangt, wo Tobias ist, zögert sie nicht. Doch ihre Rettungsaktion nimmt eine Wendung, die ihr Leben verändert. Eva scheint sich die Zähne an Dominic auszubeißen. Doch gerade, als sie auf einem guten Weg ist, unterläuft ihr ein folgenschwerer Patzer. Als Mareike sich mit ihrer eigenen Krankheit konfrontiert sieht, wird sie von Till aufgefangen. Hat ihre Liebe noch eine Chance, oder ist bereits alles verloren?Justus muss in der Geschäftsführung eine Niederlage gegen Maximilian hinnehmen. Doch das lässt er nicht auf sich sitzen. Henning will mit Lucie und Yannick an einem Radiowettbewerb teilnehmen, um Inas Imbiss zu retten. Werden Lucie und Yannick sich auf den Plan einlassen? Chiaras Eifersucht auf Leyla wird immer größer. Doch so leicht will Chiara sich ihre Position im Kader nicht streitig machen lassen.Emily merkt nicht, dass Paul plötzlich anders ist und sich schließlich sogar entzieht. Nihat gegenüber gesteht Paul sich ein: Er schafft es einfach nicht. Währenddessen verschafft sich Emily Zutritt zu seinem Hotelzimmer, um ihn zu überraschen... Als Gerner erfährt, was passiert ist, macht er Laura schwere Vorwürfe, bevor ihm nichts anderes übrigbleibt, als bei Linostrami Schadensbegrenzung zu betreiben.Kevin möchte Leonie endlich einen Heiratsantrag machen. Doch auf dem Weg dahin läuft es alles andere als rund. Nachdem er die Aktion schon am Vortag verschieben musste, weil plötzlich Leonies High-School-Ex auftauchte, kommt Kevin abermals nicht zum Zuge. Der Typ aus den USA steht nämlich schon wieder auf der Matte. Kevin ärgert sich nicht nur über die verpasste Gelegenheit, sondern macht sich so langsam auch Gedanken: Ist er wirklich der Richtige für Leonie? Oder verdient sie eigentlich eher einen „American Dream Boy“? Doch zum Glück hat Kevin noch ein Ass im Ärmel.Leif ist guter Dinge, als er kurzfristig ein Bewerbungsgespräch in einem Tattoo-Studio vereinbaren kann und Leni ihn zum Termin begleitet. Zu seiner großen Enttäuschung erteilt ihm die Chefin eine Absage, da sein Zeichenstil nicht zu dem des Studios passt. Leif ist stinksauer und hält das für einen Vorwand. Er glaubt, dass er wegen seiner Behinderung nicht genommen wurde. Doch als Leni ihm eindringlich klarmacht, wie wichtig es ist, sich nicht von Rückschlägen herunterziehen zu lassen, beruhigt sich Leif schnell wieder. Er ist von Lenis Ausstrahlung fasziniert und merkt immer mehr, wie seelenverwandt er sich mit ihr fühlt. Als sie dann noch spontan ein portugiesisches Barbecue organisiert, muss Leif sich offen eingestehen, dass er Leni toll findet und sie ihm vielleicht wirklich klitzekleine Sternchen in die Augen zaubert.