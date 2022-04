Neues Castmitglied: Féréba Koné ab nächster Woche bei «Alles was zählt»

TV-News

Die einstige Darstellerin von «Das Haus Anubis» wird in der RTL-Soap als Ärztin Imani Okana auftreten. Der Charakter war aus dem Kongo geflüchtet und will nun in Essen Fuß fassen.

Die werktägliche RTL-Soapdarf sich in der kommenden Woche über Zuwachs im Ensemble freuen. Wie der Kölner Sender am Dienstag bestätigte wird Féréba Koné («Das Haus Anubis») ab dem 12. April (Folge 3.920) in der Produktion von UFA Serial Drama als die junge Ärztin Imani Okana auftreten. Sie war aus dem Kongo geflüchtet und sucht in Essen nun eine neue Heimat. Obwohl sie ausgebildete Medizinerin ist, heuert Okana als Reinigungskraft im Krankenhaus und im Steinkamp-Zentrum an, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen.Da ihre Papiere auf der Flucht nach Deutschland verloren gegangen sind, kann sie ihre Ausbildung jedoch nicht bezeugen. Doch dann begegnet sie Cheftrainer Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew) und muss ihre medizinischen Fachkenntnisse beweisen. Denn als der sie nachts beim Putzen überrascht, erschreckt sie sich so, dass sie ihn mit dem Wischmop erwischt und er zu Boden stürzt. Als er wieder zu sich kommt, ist es erneut um ihn geschehen. Doch werden die Beiden sich wiedersehen?„Ich finde es sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass einige Menschen nicht in ihrem Beruf arbeiten dürfen. Auch ich habe Freunde, die in ihrem Bekanntenkreis ähnliche Situationen erlebten, in denen Verwandte und Bekannte, die aus Kriegsregionen flüchten mussten und in Deutschland aufgenommen wurden, auch nachdem sie eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten durften. Gerade wenn in einem Bereich Fachpersonalmangel herrscht, sollte es meiner Meinung nach einfacher sein, Abschlüsse anzuerkennen bzw. für nicht in Deutschland ausgebildete Menschen, arbeiten zu dürfen“, erklärte Féréba Koné, die bereits in zahlreichen Fernsehformaten wie «Bella Block», «Die Rettungsflieger», «Einsatz in Hamburg» (alle ZDF) oder «Die Kinder vom Alstertal» (NDR) zu sehen war. Sie stand außerdem für „Der König der Löwen“ auf der Musical-Bühne.