Mike Rockenfeller wird DTM-Experte bei ProSieben

Der Gewinner der DTM im Jahr 2013 wird ab der kommenden Saison bei ProSieben am Mikrofon stehen.

Ende April startet die neue Saison der Motorsportserie DTM, die dann nicht mehr in Sat.1, sondern auf ProSieben zu sehen sein wird ( Quotenmeter berichtete ). Neben dem neuen Sender für die Markegibt es dann auch ein neues Gesicht während der Übertragung: Mike Rockenfeller wird ab der neuen Saison neuer Experte. Der DTM-Champion von 2013 komplettiert das Team um das Moderations-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing, Kommentator Eddie Mielke und Experte Timo Scheider. Seine Premiere feiert Rockenfeller beim Auftaktwochenende der DTM am 30. April und 1. Mai in Portimao (Portugal).„Nach 15 Jahren nicht mehr DTM zu fahren und dennoch dabei zu sein, freut mich sehr. Die neue Aufgabe ist sehr spannend und eine große Herausforderung. Bisher war ich immer der Interviewte. Nun hoffe ich, dass ich den Zuschauern Interessantes transportieren und erklären kann. Bei 'ran racing' hatte ich immer das Gefühl, dass da das richtige Team aktiv ist, das mit Leidenschaft die Übertragungen macht. Umso mehr freue ich mich, nun Teil dieses Teams zu sein. Ich hoffe, dass ich mich da gut einfügen kann“, freut sich Rockenfeller auf seine neue Aufgabe.ran-Sportchef Alexander Rösner sagt: „Vor ein paar Jahren haben wir mit einigen DTM-Fahrern einen Dreh gemacht, bei dem die Fahrer als Sprecher ihre DTM selber ankündigen sollten. Mit dabei war Mike Rockenfeller. 'Wow, was für eine Stimme', dachte ich damals sofort. Wenn der Mann mal aufhört, brauchen wir ihn in unserem 'ran racing'-Team. Mit dieser Stimme und 15 Jahren im DTM-Cockpit ist er die perfekte Besetzung als Experte. Herzlich willkommen, Mike Rockenfeller!"