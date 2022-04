«Club der guten Laune» bekommt alten «Promis unter Palmen»-Sendeplatz

TV-News

Ab Mai eröffnet die neue Reality-Show von Sat.1 ihre Pforten.

Kein Scherz: Sat.1 hat einen Sendetermin für seinen «Promis unter Palmen»-Nachfolgergefunden und wird die neue Reality-Show ab dem 4. Mai immer mittwochs um 20:15 Uhr senden. Damit kehrt die Reality-Farbe auf den Mittwochabend zurück, denn die erste Staffel von «Promis unter Palmen» wurde vor zwei Jahren ebenfalls an diesem Tag der Woche ausgestrahlt. Im vergangenen Jahr sollte das skandalträchtige Format dann eigentlich am Montag zu sehen sein, wurde nach zwei Folgen allerdings nach dem Tod von Teilnehmer Willi Herren abgesetzt.Auf der thailändischen Insel Phuket werden dann Schauspieler Martin Semmelrogge, Moderatorin Jenny Elvers, Sänger Joey Heindle, Model Cora Schumacher, Sänger Marc Terenzi, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Bauer-Gattin Iris Abel, Ballermann-Ikone Lorenz Büffel, Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa, Fitnesscoach Sebastian Fobe und «GNTM»-Model Theresia Fischer einziehen. Dort wartet laut Sat.1 „das Clubmaskottchen, Spiel, Spaß und Gute-Laune-Wetter“. Der Sender verspricht außerdem, dass „gelacht, gesportelt, gesungen, gelästert, getanzt – und ja: viel geflirtet“ werde.«Club der guten Laune» ist eine Produktion von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions. Über das Format sagte Sat.1-Chef Daniel Rosemann im Januar: „Reality-Fernsehen war immer eine wichtige Programmfarbe in Sat.1 . In diesem Jahr feiern wir die zehnte Staffel von «Promi Big Brother». Mit dem «Club der guten Laune» wollen wir im «PromiBB»-Jubiläumsjahr mit einer zweiten Marke zeigen, dass Reality-Fernsehen Teilnehmer:innen wie Zuschauer:innen im wahrsten Sinne des Wortes gute Laune machen kann. Willkommen im Sat.1-Cluburlaub."