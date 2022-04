«My New Mystery Job»: RedSeven sichert sich Sozial-Experiment

TV-News

Das Format, bei dem die Teilnehmer nicht wissen, welchen Karriereweg sie letztendlich einschlagen, wird von den Red Arrow Studios vertrieben.

Die Produktionsfirma RedSeven Entertainment hat eine neue Reality-Sendung in der Pipeline. Wie die internationale Vertriebstochter der ProSiebenSat.1 Media mitteilte, hat das Unternehmen die Produktionsrechte an dem Sozial-Experiment-Formatan eine Reihe europäischer Studios verkauft, darunter CPL Productions (Großbritannien), Satisfaction Group (Frankreich), Pesci Combattenti (Italien) und Monday Productions (Norwegen) sowie hierzulande Redseven Entertainment.Ursprünglich stammt das Format aus den Niederlanden, wo Stepping Stone Productions derzeit die Serie produziert, die dort unter dem Titel «Blind Getenkend» zu sehen sein wird. Im Nachbarland soll die Ausstrahlung in der zweiten Hälfte dieses Jahres erfolgen. In «My New Mystery Job» meldet sich eine Gruppe von Teilnehmern, die bei der Arbeit gelangweilt oder ausgebrannt sind, für einen Karrierewechsel der besonderen Art an. Sie müssen ihre Jobs kündigen und sich dazu verpflichten, sechs Monate lang eine neue Rolle auszuprobieren – ohne dabei zu wissen, welchen neuen Job sie zugeteilt bekommen.Ihre Fähigkeiten, Eignung, Berufs- und Lebenswünsche werden von führenden Karriereexperten bewertet, die ihnen helfen, überraschende neue Jobs zu finden. Wenn eine passende Rolle identifiziert wird, erhält jeder Teilnehmer einen Vertrag. Es sind jedoch nur grundlegende Details wie Gehalt und Standort sichtbar. Wenn sie ihre Unterschrift setzen, müssen sie zuerst ihre derzeitigen Jobs kündigen und sich darauf vorbereiten, einen Schritt ins Unbekannte zu wagen. Daraufhin begleitet sie ein Kamerateam auf ihrem neuen Weg für mehrere Monate. Nach sechs Monaten müssen die Kandidaten eine Entscheidung treffen, ob sie in ihren neuen Rollen bleiben oder lieber in die alten Berufe zurückkehren.„Wir freuen uns, diese ersten Deals für «My New Mystery Job» abgeschlossen zu haben. Untersuchungen zeigen, dass eine beträchtliche Anzahl von Menschen in ihrem Job unzufrieden ist und lebensverändernde Karriereentscheidungen treffen wollen, daher trifft das Format perfekt den Zeitgeist. Es ist ein wirklich trendiges Konzept, das ideal für Sender auf der ganzen Welt ist, die nach dem nächsten Reality-Hit suchen, um ihre Programme zu verbessern und zu differenzieren.“