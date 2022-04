Vermischtes

Teleshopping-Gruppe Genius verlängert mit SES Astra

Veit-Luca Roth von 05. April 2022, 15:42 Uhr

Mit der Verlängerung der Partnerschaft sind die Sender Nicer Dicer TV, Genius Plus TV, Genius Family und Genius Exklusiv auch in Zukunft in SD über Astra 19,2 Grad Ost zu empfangen.

Der Luxemburger Satellitenbetreiber SES Astra und die Teleshopping-Gruppe Genius, ein Anbieter von Küchen-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten, haben ihre langjährige Partnerschaft verlängert. Mit der neuen Vereinbarung sichert sich Genius Satellitenkapazitäten auf dem ASTRA-Flaggschiff-Satellit 19,2 Grad Ost. Damit sind die vier Teleshopping-Sender Nicer Dicer TV (Frequenz 10.773 MHz), Genius Plus TV (Frequenz 10.773 MHz), Genius Family (10.921 MHz) und Genius Exklusiv (Frequenz 12.148 MHz) auch in den kommenden Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz frei in SD-Qualität zu empfangen.



„Es heißt, das Internet habe das Einkaufsverhalten der Menschen verändert. Doch bereits bevor es Amazon und Co. gab, haben die ersten Teleshopping-Sender über das Medium Fernsehen verkauft. Die Verlängerung unserer Zusammenarbeit unterstreicht, dass die Attraktivität dieses Absatzkanals ungebrochen ist”, erklärt Christoph Mühleib, Geschäftsführer der Astra Deutschland GmbH.



Saskia Knöpp, Abteilungsleiterin DRTV-Media der Genius GmbH, fügt an: „Wir möchten unsere Produkte einem möglichst großen Zuschauerkreis vorstellen. Mit Astra erhalten wir die effiziente Möglichkeit, die Top-Seller unserer vier Sender Millionen TV-Haushalten direkt im Wohnzimmer präsentieren zu können.“

