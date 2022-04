«Die Geissens» überzeugen  «Love Island» nutzt den Vorlauf nicht

Quotennews

Trotz eines guten Vorlaufs ordnete sich «Love Island» erneut unterhalb des Senderschnitts ein.

Einmal mehr überzeugend agierte die Familien-Soapauf dem Quotenmarkt. Obwohl sich RTLZWEI zunehmend schwertut, in der Primetime konstant abzuliefern, bleibt die Millionärsfamilie ein Garant für gute Quoten. Gestern Abend sahen sich die Doppelfolge 0,82 und 0,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, wovon 0,45 und 0,47 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe stammten.Daraus resultierten Marktanteile von ordentlichen 2,8 und 3,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt, womit sich der Grünwalder Sender auf dem Niveau der vergangenen Wochen und Monate bewegte. Auch in der Zielgruppe landete man einmal mehr im grünen Bereich und verzeichnete sehr gute 6,7 und 7,4 Prozent. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es in diesem Jahr mit über neun Prozent schon mal besser lief. Auch im vergangenen Jahr bewegte man sich des Öfteren oberhalb der Acht-Prozent-Marke. Dennoch sind die eingefahrenen Werte für RTLZWEI ein Erfolg.Weniger erfolgreich verläuft dagegen die aktuelle-Staffel, die den guten Vorlauf nicht zu nutzen wusste. Das Reality-Format rutschte auf 0,39 Millionen Zuschauer ab, die Marktanteile landete mit 2,1 Prozent bei allen und 4,2 Prozent bei den Jüngeren einmal mehr im unterdurchschnittlichen Bereich.