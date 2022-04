«Die Höhle der Löwen» mit gewohnt starkem Staffelstart

Quotennews

Am Montag verfolgten fast 15 Prozent des Zielgruppenmarktes die Gründershow bei VOX.

In den vergangenen Wochen tat sich der Privatsender VOX am Montagabend etwas schwerer, gute Quoten einzufahren und verblieb mit «First Dates Hotel» meist nur knapp über dem Senderschnitt, für zweistellige Quoten reichte es hingegen nicht. Besserung in den kommenden Wochen verspricht sich der Sender mit der roten Kugel sicherlich von der Gründershow, deren elfte Staffel gestern Abend anfing. Insgesamt schalteten 2,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem Marktanteil von grandiosen 8,2 Prozent entsprach. In der Zielgruppe gab es direkt ein dickes Erfolgserlebnis. Mit 0,94 Millionen Umworbenen markierte das von Amiaz Habtu moderierte Format starke 14,9 Prozent Marktanteil.Zum Vergleich: Im vergangenen Herbst sorgte die erste Folge der zehnten Staffel für 1,99 Millionen Zuschauer und 8,1 respektive 14,7 Prozent. Danach ging es steil bergauf auf bis zu 18,1 Prozent in der werberelevanten Zuschauerschaft. Im vergangenen Frühjahr holte «DHDL» ebenfalls 14,7 Prozent Sehbeteiligung zum Auftakt, damals versammelten sich aber noch 2,38 Millionen vor dem Fernseher.Im weiteren Verlauf des Abends sendete VOX eine alte Folge von, die erstmals im August 2020 zu sehen war. Damals schalteten 1,11 Millionen ein, was einem annehmbaren Marktanteil von 4,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe schaffte das Auswanderer-Format damals solide 7,1 Prozent. Am Montag blieben ab 22:50 Uhr noch 0,92 Millionen Interessierte dran. Die Marktanteile fielen im Vergleich zum Vorlauf wenig überraschend deutlich niedriger aus und landeten bei 6,3 Prozent bei allen sowie 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Aus dieser Gruppe stammten 0,25 Millionen Seher.