ProSieben kann «Star Wars»-Erfolg nicht wiederholen

Letzte Woche holte die ProSieben-Primetime mit «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» einen Sieg gegen den VOX-Kochabend und war zudem stärkstes privates Primetime-Format. Schafft das Unterföhring wieder?

Vergangenen Sonntag holte sich ProSieben neben der erfolgreichen Oscars-Nacht einen waschechten Primetime-Sieg mit der Free-TV-Premiere von. Den Film verfolgten 1,73 Millionen Menschen, kein anderes privates Programm holte mehr Zuschauer letzten Sonntag. Zudem reichte es mit 0,66 Millionen Umworbenen zu einem ebenfalls starken Ergebnis, wenn auch hier «Kitchen Impossible» bei VOX mit 0,88 Millionen besser war. Also blieb man in Unterföhring bei dem Ansatz und versuchte sich eine Woche drauf, am gestrigen Sonntag, wieder mit einem «Star Wars»-Programm um 20:15 Uhr.Mit «Rogue One: A Star Wars Story» schaffte es der Sender mit der roten Sieben gestern jedoch nicht an die letzte Woche anzuknüpfen. Es schauten lediglich 1,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren in Unterföhring vorbei, der Marktanteil beschränkte sich also auf ordentliche, jedoch nicht besondere, 4,4 Prozent. Auch die Zielgruppe konnte mit dem Ergebnis der Vorwoche nicht mithalten, hier belegten gestern 0,47 Millionen Umworbenen einen entsprechenden Marktanteil von 6,4 Prozent. Doch es lief nicht alles weniger gut als in der Vorwoche.Anstatt schlechter, lief es füram Vorabend deutlich besser. Das Format steigerte sich von 0,57 Millionen Zuschauern auf gestern erreichte 0,71 Millionen. Somit blieb der Marktanteil gestern bei 2,7 Prozentpunkten stehen, die Zielgruppe schaffte es auf 6,4 Prozent bei 0,35 Millionen Zuschauern. Hierbei lagen die Werte am letzten Sonntag (27. März) bei ebenfalls 0,35 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,3 Prozent.