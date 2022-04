«Wenn keiner guckt»: VOX mit starkem Vorabend

Quotennews

Schon letzte Wochen machte «Wenn keiner guckt» auch sich aufmerksam - gestern lieferte das Tier-Format wieder ab. Was wäre VOX nur ohne die Vorabend-Formate?

Die einfache Antwort darauf: weniger gut. Doch so einfach kann man es sich natürlich nicht machen. Nicht vergessen werden darf, dass an Samstagen zumeist auchkeinen schlechten Job macht. Auch gestern steigerten die einzelnen Folgen aus der Woche die Zuschauerschaft von anfänglich dünnen 0,24 Millionen um 12 Uhr auf 0,59 Millionen um 16 Uhr. Wichtige Vorarbeit für den dann startenden Tier-Vorabend! Denn mit diesem Polster an Zuschauer starteteum kurz vor 17 Uhr mit bereits 0,65 Millionen Zuschauern und damit so gut wie zuletzt am 19. Februar als sogar 0,81 Millionen zuschauten. Gestern ergaben sich 4,2 Prozent Marktanteil insgesamt, 0,12 Millionen Zielgruppen-Zuschauer erreichten immerhin 3,6 Prozent am entsprechenden Markt.Dochab 18 Uhr läutete endgültig den erfolgreichen Tier-Vorabend ein. Mit 1,17 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,2 Prozent braucht sich das langjährige VOX-Format alles andere als verstecken. Vor allem, weil das Format letzte Woche noch knapp unter die 1-Million-Marke fiel und der gesamte März nicht gerade der beste Monat des Formats war. Zudem kann VOX mit 7,2 Prozent Anteil am Markt der Zielgruppe wohl auf 0,27 Millionen Zuschauer ordentlich stolz sein. Sowohl «Hundkatzemaus» als auch «Tirretter mit Herz» ist bei VOX jedoch ebenfalls relativ altgedienter TV-Stoff, nicht soDas gibt es erst seit dem 19. März und trotzdem kann sich die rote Kugel auf das Format offenkundig verlassen. Mit keinem unwichtigen Sendeplatz um 19 Uhr ausgestattet wurde gestern sozusagen die Primetime vor 1,31 Millionen Zuschauern eingeläutet. Der Marktanteil sank zwar auf 5,5 Prozent, dies ist jedoch im Senderkontext und für die Uhrzeit noch immer ein gutes Ergebnis. Weiter bergauf ging es in der Zielgruppe. Hier holten 0,29 Millionen Zuschauer einen Marktanteil von 6,2 Prozent. Das kleine Tief der neuen Show aus der Vorwoche, als lediglich 1,07 Millionen Zuschauer einschalteten, ist also überwunden. Weiter so.