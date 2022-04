Blockbuster-Battle

Die Konkurrenz für den Queen-Sänger ist aber nicht gerade klein. Zur Wahl stehen auch «Fast & Furious» und «Star Wars». Wer kann den Sieg davon tragen?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Rami Malek in seiner oscarprämierten Rolle als Freddie Mercury: Im Jahr 1970 wird Freddie Mercury Teil der Band Queen. Nach ersten Erfolgen in Großbritannien gelingt den vier Musikern schon bald der weltweite Durchbruch und es folgt ein Hit nach dem anderen. Aber als Freddie als Solo-Künstler durchstarten möchte, scheint die Band vor dem Aus zu stehen. Können die vier ihre Differenzen überwinden und sich für den Auftritt bei Live Aid noch einmal zusammenraufen? Quotenmeter verspricht: „«Bohemian Rhapsody» bringt das große Kunststück fertig, aus Menschen, die noch nie Berührungspunkte mit der Band hatten, Queen-Fans zu machen.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 8(RTL, 20:15 Uhr)Eigentlich sind Luke Hobbs und Deckard Shaw Feinde, doch im Laufe der Zeit sind der Secret Service-Agent und der Ex-Elitesoldat zu einer Art Team zusammengewachsen. Als der genetisch aufgerüstete Terrorist Brixton auf der Bildfläche erscheint, müssen Hobbs und Shaw nun ein weiteres Mal ihren Streit beiseitelegen und den Kampf gegen ihren gemeinsamen Widersacher aufnehmen. Werden sie es schaffen, Supersoldat Brixton das Handwerk zu legen? Die Quotenmeter-Kritik zog dieses Fazit : „Kirby, Statham und Johnson machen Laune, die Action ist abstrus und das pseudo-gefühlvolle Gewäsch der Vorgängerfilme wird massiv reduziert: «Hobbs & Shaw» ist «Fast & Furious» mit ehrlicher Gaga-Attitüde. Spaßig!“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Wie es zum Krieg der Sterne kam - der erste Ableger des "Star Wars"-Universums: Galen Erso, ein Waffenbauer, hat sich mit seiner Frau und seiner Tochter Jyn auf einen abgelegenen Planeten zurückgezogen. Das Imperium macht ihn jedoch ausfindig und zwingt ihn, ihnen zu folgen, um den Todesstern zu bauen. Jyn kann fliehen und schließt sich einer Gruppe Rebellen an. Können sie den Bau der ultimativen Superwaffe stoppen? Quotenmeter titelte zum Kinostart vor sechs Jahren : „«Rogue One» erzählt eine Nebengeschichte aus dem «Star Wars»-Universum. Und ist ein Film, der für sich stehen, Reshoot-Debatten entgegnen, «Star Wars» neu erfinden und dem Zeitgeist antworten muss.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8