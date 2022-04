Die Oscars und die Ohrfeige

Quotenmeter.FM

In einer neuen Ausgabe des Podcasts sprechen Veit-Luca Roth und Fabian Riedner über die 94. Preisverleihung.

Nachdem die 93. Academy Awards pandemiebedingt auf großen Glamour hatten verzichten müssen und in der Grand Central Station in Los Angeles stattfanden, zog die Academy mit ihrem beliebten Filmpreis wieder in das Theater am Hollywood and Highland Center um. Doch von Glamour kann nur bedingt die Rede sein, denn ein Vorfall überschattete die Verleihung.Zunächst dachten Fabian Riedner und Veit-Luca Roth, dass der Disput zwischen Chris Rock und Will Smith gespielt sei. Rock witzelte über die krankheitsbedingte Kurzhaar-Frisur von Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith. Deren Ehemann und späterer Preisträger als bester Hauptdarsteller betrat dann die Bühne und verpasste dem ehemaligen Oscar-Moderator eine Ohrfeige. Im Laufe der Woche wurden immer mehr Details bekannt, dass sogar zu einem Ausschluss der Academy führen könnte.Außerdem sprechen Roth und Riedner über die Auszeichnungen. Hat es die AppleTV+-Produktion wirklich verdient und können Streamingtitel wie «The Power of the Dog» Preisverleihungen retten. Die Reichweite ist in diesem Jahr angezogen, befinden sich aber immer noch in einem verhältnismäßig schlechten Bereich.