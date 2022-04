Quotencheck

Nach drei Staffeln musste der Ableger von «SOKO München» am Montag ran. Sind die Reichweiten weiter gestiegen?

Der Fernsehsender ZDF lässt seit dem Jahr 2018 die Serie «SOKO Hamburg» herstellen, die das Unternehmen Network Movie produziert. Die in Köln und Hamburg ansässige Produktionsfirma produziert auch Serien wie «Neben der Spur» und «Solo für Weiss». Die vierte Staffel wurde nicht mehr – wie sonst üblich – am Dienstag ausgestrahlt, sondern am Montag.Die Premiere der neuen Staffel erfolgte an einem ungewöhnlichen Tag. Die Fernsehstation ZDF startete die neue Runde am 20. Dezember 2021. Die Folge „Bronze, Silber, Tod“, die kurz vor dem Weihnachtsfest ausgestrahlt wurde, kam auf 3,74 Millionen Zuschauer und sicherte dem ZDF um 18.05 Uhr 18,3 Prozent Marktanteil. Kleiner Wehmutstropfen: Nur 0,21 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass ein Marktanteil von 5,2 Prozent erzielt wurde.Am 27. Dezember wurde „Mord unter Kühen“ ausgestrahlt, die Episode erreichte mit 4,26 Millionen Zuschauern das Staffelhoch. Der Marktanteil belief sich auf spitzenmäßige 19,7 Prozent, zuletzt wurde dieser Wert im März 2021 getoppt. Doch mit 0,29 Millionen jungen Menschen waren nur 6,7 Prozent möglich. Eine Woche später waren 4,20 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil sank auf 19,2 Prozent. Beim jungen Publikum verbuchte „Schweig oder stirb“ mit 0,16 Millionen Zusehern sogar das Serientief, es wurden schreckliche 3,7 Prozent am 3. Januar 2022 ermittelt.3,98 Millionen Zuschauer standen am 10. und 17. Januar auf der Uhr, eine Woche später wurden 3,97 Millionen Zuseher gemessen. Auch mit „Schlangengrube“, das am 7. Februar gesendet wurde, erzielte man ähnliche Werte. Die siebte Folge sorgte für 4,06 Millionen Zuschauer, der Marktanteil kletterte auf 19,5 Prozent. Wie schon in den Vorwochen lag die Reichweite der jungen Menschen zwischen 0,22 und 0,27 Millionen. Es wurden 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige verbucht, sodass man auf 5,9 Prozent Marktanteil kam.Die Gesamtreichweiten waren bis Ende Februar auf einem guten Niveau, doch mit „Erntezeit“ rutschten die Reichweiten am Montagvorabend ab. Nur noch 3,71 Millionen Zuschauer waren am 28. Februar dabei, eine Woche später waren es nur noch 3,46 Millionen. Die zwei letzten Geschichten wurden von 3,68 und 3,38 Millionen Zuschauern verfolgt, die letzten drei Episoden der Staffel rutschten bei den jungen Leuten unter die Fünf-Prozent-Marke.Die vierte «SOKO Hamburg»-Staffel kam auf 3,87 Millionen Zuschauer, das entspricht fantastischen 18,6 Prozent Marktanteil. Die Reichweiten sind zwar deutlich gesunken, doch der Marktanteil ist mit der dritten Staffel identisch. Bei den jungen Leuten wurden 0,21 Millionen Zuschauer ermittelt, man fuhr 5,4 Prozent Marktanteil ein.