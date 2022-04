VOD-Charts

Laut Netflix soll die zweite «Bridgerton»-Staffel in den ersten drei Tagen fast 200 Millionen Stunden gestreamt worden sein. Damit reicht es in den VOD-Charts klar zum ersten Platz.

Shondaland ist das Produktionsstudio der Stunde. Erst Anfang Februar brachte man miteinen gefeierten Hit auf den Markt, der sowohl Kritiker als auch Zuschauer überzeugen konnte. Derzeit spielt man miteinen Klassiker bei Disney+ aus und vergangenen Freitag ist die Hitseriein ihre zweite Staffel gestartet. Das Historiendrama ließ über ein Jahr auf sich warten, doch das Comeback verlief fulminant, doch dazu später mehr. Die VOD-Charts beginnen mit einer anderen Persönlichkeit, die in dieser Woche die Schlagzeilen dominierte: Will Smith, bekanntlich mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, beginnt die Top10 mit dem Blockbuster. Der Film verzeichnete eine Bruttoreichweite von 1,54 Millionen.Rang neun geht an. Die längst ausgelaufene Sitcom zählte zwischen dem 25. und 31. März 1,69 Millionen Abrufe. Weiter geht es mit dem «Vampire Diaries»-Ableger, der bei Amazon Prime Video abrufbar ist. In der 13. Kalenderwoche wurde der Titel 1,82 Millionen Mal abgerufen. Ebenfalls an der Zwei-Millionen-Marke scheiterte, der 1,92 Millionen Views markierte.Auf Platz sechs folgt mitder erste Netflix-Titel in dieser Woche. Die Fantasy-Serie darf sich über einer Reichweite von 2,37 Millionen freuen. Die Top5 startet mit der einstigen Erfolgsserie, die in den vergangenen sieben Tagen 2,51 Millionen Abrufe sammeln konnte. Auf Platz vier landet ein weiteres Comedy-Format:meldet 2,64 Millionen Zuschauer.Eine deutliche Lücke klafft zu den ersten drei Plätzen. Mit 3,36 Millionen Views reicht es fürzu Rang drei. Silber geht an, die Nerds markierten 3,65 Millionen Abrufe. Womit wir zum ersten Platz kommen, der ganz klar angeht. Die Serie wurde in den ersten sieben Tagen seit Beginn der zweiten Staffel auf 10,6 Millionen Mal abgerufen. Mindestens genauso beeindruckend sind die Zahlen, die Netflix selbst veröffentlicht hat. Demnach wurde allein die zweite Staffel zwischen dem 21. und 27. März mehr als 193 Millionen Stunden weltweit gestreamt. Zur Erinnerung: Die zweite Staffel ging erst am 25. März an den Start. Hinzu kommen noch über 32 Millionen Streamingstunden für die erste Staffel. In der Netflix-Liste bedeuten diese Werte Rang eins und drei. Ähnlich sieht die Wertung auf für den deutschen Markt aus. Auch hier liegen die beiden «Bridgerton»-Staffeln auf eins und drei.