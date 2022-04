«The Voice Kids» präsentiert sich weiterhin in stabiler Form

Quotennews

Zudem punktete das Filmprogramm bei ProSieben und RTLZWEI, während Kabel Eins abgehängt wurde.



Beistanden gestern die vorletzten Blind Auditions an. Erneut versuchen die jungen Talente mit ihrem Gesang die Juroren Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo, Wincent Weiss sowie Lena Meyer-Landrut zum Umdrehen zu bewegen. Zuletzt sank die Zuschauerzahl wieder auf 1,73 Millionen Fernsehende, während sich der Marktanteil konstant bei guten 6,4 Prozent hielt. Die 0,66 Millionen Umworbenen landeten mit hohen 10,1 Prozent erstmals in dieser Staffel im zweistelligen Bereich.Die diesjährige Jubiläumsstaffel zeigt nur geringe Schwankungen und so blieb auch in dieser Woche die Zuschauerzahl mit 1,74 Millionen beinahe konstant. Weiterhin war dadurch auf dem Gesamtmarkt ein überzeugendes Resultat von 6,3 Prozent möglich. Die 0,67 Millionen Jüngeren bedeuteten das bisher beste Ergebnis der Staffel in der Zielgruppe. Es wurde erneut ein starker Marktanteil von 10,2 Prozent verbucht.Nur knapp dahinter lag ProSieben mit der Actionkomödie, die 1,50 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegte. Dies glich einer hohen Sehbeteiligung von 5,3 Prozent. Bei den 0,59 Millionen Werberelevanten wurden solide 8,9 Prozent verbucht. Auch RTLZWEI punktete mit dem Actionthriller, der 0,80 Millionen Zusehende und 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige überzeugte. Das Resultat waren gute Marktanteile von 2,8 sowie 5,4 Prozent. Kabel Eins hielt mit der Komödiehingegen nur 0,68 Millionen Filmfans auf dem Sender, was sich in einem mäßigen Resultat von 2,4 Prozent widerspiegelte. Bei den 0,28 Millionen Jüngeren standen passable 4,2 Prozent Marktanteil auf dem Papier.