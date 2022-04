Alle Formate am ZDF-Abend erhöhen die Reichweite im Vergleich zur Vorwoche

Quotennews

Wie gewohnt hängte das ZDF zur Freitagspriemtime die restlichen Sender ab und übertraf dabei noch die Werte der vergangenen Woche.



bietet zwar einen überzeugenden Start in den Freitagabend im ZDF , kann aber nicht mit den über mehr als sieben Millionen Fernsehenden mithalten, die zuletzt «Der Staatsanwalt» generiert hatte. Allerdings war mit 5,57 Millionen Fernsehenden eine Verbesserung gegenüber der Vorwoche möglich. Der Marktanteil befand sich somit bei einem starken Wert von 18,9 Prozent. Die 0,47 Millionen Jüngeren bauten die Quote von zuletzt guten 6,6 auf hohe 7,0 Prozent aus.Eine ähnliche Entwicklung war beizu erkennen, das in der Vorwoche in die neue Staffel gestartet war. Mit 4,75 Millionen Zuschauern hielt sich die Krimiserie weiterhin bei 16,7 Prozent Marktanteil. Bei den erneut 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen wuchs die Sehbeteiligung sogar auf 7,2 Prozent. Auch dielegte einen Sprung nach oben auf 4,35 Millionen Fernsehende hin, was starken 18,2 Prozent Markanteil glich. Auch das jüngere Publikum vergrößerte sich auf 1,26 Millionen Neugierige, so dass hier überragende 19,9 Prozent auf dem Papier standen.Dashob sich zum ersten Mal seit etwa einem Monat wieder über die Marke von zwei Millionen Zuschauern. Bei den 2,05 Millionen Fernsehenden war eine passable Quote von 10,6 Prozent drin. Die 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährigen stellten die bisher höchste Zuschauerzahl in diesem Jahr dar und sicherten sich ausgezeichnete 16,2 Prozent Marktanteil.