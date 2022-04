RTL+ sichert sich «Gossip Girl»-Fortsetzung und «Dexter»-Original

TV-News

Der RTL-Streamingdienst strahlt ab heute zahlreiche internationale Serien aus.

Bei RTL+ gab es mit dem Monatswechsel großen Seriennachschub, zu dem unter anderem die Kultseriesowie alle Folgen der Dramaseriegehören, die seit heute abrufbar sind. Darüber hinaus ist seit dem 1. April auch die Krimiserieverfügbar. Die neuen Folgen von «Dexter: New Blood», die in den vergangenen Monaten bei Sky Atlantic zu sehen waren, werden jedoch nicht bei RTL+ verfügbar sein.Neuware gibt es unterdessen von. Für den zweiten Teil der Auftaktstaffel, die im vergangenen Jahr bei HBO Max erschien, müssen sich Serienfans allerdings noch ein klein wenig länger gedulden. RTL+ nannte den 1. Mai als Starttermin für den Spin-off der Jugendserie, dann gibt es die zweiten sechs Folgen zu sehen.«Gossip Girl» (2021) spielt acht Jahre, nachdem die Webseite von «Gossip Girl» vom Netz ging. Jetzt trifft eine neue Generation junger New Yorker Privatschüler aus reichen Familien erneut auf ein "Gossip Girl", das sie via Social Media überwacht. Die Serie fängt das Großstadtleben der jungen und schönen Reichen in New York ein, deren Lebensmittelpunkt die Sozialen Medien sind. Dieses Mal werden sie gleich auf mehreren Plattformen wie Instagram und TikTok vorgeführt und gegeneinander aufgehetzt.Die Hauptrollen in dem Reboot der Serie spielen unter anderem Emily Alyn Lind, Eli Brown, Whitney Peak, Thomas Doherty, Jordan Alexander, Luke Kirby und Jonathan Fernandez. «Gossip Girl» ist eine Produktion von Fake Empire und Alloy Entertainment in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und CBS Studios. Als Showrunner fungierte Joshua Safran. Er fungierte gemeinsam mit Josh Schwartz, Stephanie Savage, Leslie Morgenstein und Lis Rowinski auch als Executive Producer. Als Regisseure fungierten Karena Evans, Jennifer Lynch und Pamela Romanowsky sowie Joshua Safran, Kenny Leon, Satya Bhabha, Craig Johnson, Erica Watson und Darren Grant.Internationale Fiction im April 2022«Alf» – Staffel 1-4, 100 Folgen, ab 1. April«Dexter» – Staffel 1-8, 96 Folgen, ab 1. April«O.C., California» – Staffel 1-4, 92 Folgen, ab 1. April«The Catch» - Staffel 1-2, ab 4. April«Eden» - Staffel 1, 18 Folgen exklusiv ab 12. April«Cheaters» - Staffel 1, 8 Folgen exklusiv ab 12. April«Generation» - Staffel 1, 8 Folgen exklusiv ab 12. April«Everything’s gonna be OK» - Staffel 1, 10 Folgen exklusiv ab 12. April«Starstruck» - Staffel 1, 6 Folgen exklusiv ab 12. April«You Shall not Lie» - Staffel 1, 6 Folgen exklusiv ab 12. April