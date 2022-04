ntv startet History-Podcast

Vermischtes

Ab sofort moderiert Moritz Harms für zehn Folgen «Wir sind Geschichte». Darin erklärt er, wie verschiedene vergangenen Ereignisse sich auf das Hier und Jetzt auswirken.

Mit dem heutigen 1. April hat der Nachrichtensender ntv einen neuen Podcast gestartet. Er hört auf den Namenund wird immer freitags insgesamt zehn Mal erscheinen. Passend zur gleichnamigen TV-Sendung begibt sich Moderator Moritz Harms auf eine Zeitreise, die in der Vergangenheit startet und die jeweiligen Auswirkungen auf das Hier und Jetzt erklärt.Dabei wird der Nahost-Konflikt oder die Entwicklung der EU ebenso diskutiert wie die spektakulärsten politischen Attentate der Geschichte. Unterstützt wird der Historiker Harms von Experten, die die historischen Ereignisse einordnen und mit ihm analysieren. Neben unterhaltsamen Anekdoten und wissenswerter Fakten soll der Podcast verdeutlichen, wie historische Ereignisse die Gegenwart immer noch prägen.In der ersten Episode begrüßt der Moderator den Journalisten und Autoren Roman Deininger von der ‚Süddeutschen Zeitung‘. Die beiden blicken darin auf die deutsche olympische Vergangenheit zurück und widmen sich den Sommerspielen von Berlin (1936) und München (1972). Neben der geschichtlichen Einordnung der beiden sportlichen Großereignisse, analysiert das Duo, wie sich Deutschland durch die Olympischen Spiele verändert hat.«Wir sind Geschichte» erscheint in der ntv App, bei Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt.